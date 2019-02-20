韓國求職者最愛大公司　貪「人工高、福利好」？

韓國職場艱難相信很多人都知，強大的財閥進佔多個行業，中小企普遍缺乏實力，韓國求職者自然喜愛進入大公司。

求職者最想進入三星電子 Kakao第二

《韓聯社》引用韓國求職網站「Saramin」調查，訪問了1,040名求職者，他們心目中最理想的入職公司是三星電子（14.9%）。第二是近期冒起得快的網絡科技企業Kakao（12.2%），之後依次序是韓國電力公社（6.2%）、現代汽車（5.6%）、科技公司Naver（5.5%）、LG電子（4.2%）、SK海力士（4%）、CJ第一製糖（3.1%）、製藥公司Celltrion（2.5%）和LG化學（2.4%）。

27.2%人最重視高薪 8.5%人要長期工作

找工作，一般人會看「人工高、福利好」，韓國求職者也是這樣認為。他們最重視的項目是「高薪」（27.2%），之後是「福利好」（17.3%）、「公司願景及發展潛力」（13.3%）、「能長期工作」（8.5%）等。

這是因為近年韓國就業數據疲弱，相對於出價較低的中小企，韓國大企業仍然能提供較好的待遇。而當地失業人數較多，如果失業難找到好工作，所以當地求職者亦相當重視「能長期工作」避免失業。

至於大學畢業生，最想進入的公司排名並不相同。「JOB KOREA」訪問1,161名大學生，發現最想進入的是CJ第一製糖（15.6%），其後依次為三星電子（11.4%）、電訊商KT（10%）、SK海力士（9.7%）、LG電子（9.5%）、韓國電力公社（8.8%）和現代汽車（8.5%）。