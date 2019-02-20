經濟轉差、行業遇冷　騰訊劉熾平為創業者提出五大建議

騰訊（0700）舉辦投資年會暨IF大會，總裁劉熾平不單止公布成績表，更提供了企業發展錦囊，還給出五大應對行業與經濟不佳的建議，值得所有創業者參考。

10年投資700多間公司 透過投資進新領域

劉熾平公布過去10年已投資約700多間公司，當中有63間公司已經上市，有122間是估值超過10億美元的「獨角獸」公司，持股超過5%的公司總市值加起來超過5,000億美元，今年不會縮減投資。

他表示，投資是騰訊的核心戰略，有人認為是「投行化」，但他強調投資合作夥伴可以形成互補，騰訊透過投資進入新領域，獲得了新的機會。他又指公司想控制所有東西，想做所有事情，這不是夢想，而是妄想。

騰訊總裁劉熾平指出，公司不能做所有東西，而是要利用投資，讓合作夥伴開拓新機遇、進入新市場。（視覺中國）

建立開放公平生態平台 為夥伴提供建議

騰訊投資了很多公司，生態系統壯大，有四項事情要繼續去做。

第一是建立開放和公平的生態平台，幫助夥伴成長。

第二是加強「To B」的能力，整合技術、安全等能力，一體化地提供給合作夥伴。

第三是加強「To C」的優勢，將「To B」和「To C」的能力結合。

第四是加強軟實力，包括行業洞察力、戰略規劃、組織管理經驗和組織架構建議等。

用戶價值最重要 獨特定位且「做深做透」

近期科技行業遇冷，劉熾平提出五大建議，希望夥伴做「正確的事情」。

第一項是用戶價值，亦是最重要的項目。要向用戶提供獨特的價值，可以是更有創意，或是有更好技術去解決用戶的問題。用戶價值要縱深發展，將價值定位「做深做透」，較簡單的「橫向發展」正確。

用戶價值是最重要的項目，企業要縱深發展，不停發掘獨特的價值。（視覺中國）

建立有凝聚力團隊 有良好價值觀與文化

第二項是建立團隊，這是決定成敗的最後關鍵。建立一個非常強的有凝聚力的團隊，並且讓他們有很好的價值觀和文化，是非常重要，尤其是在公司困難的時候，以及以後向更高峰發展的時候。

小心補貼等「坑」 別讓「假增長」蒙蔽

第三項是小心市場的「坑」，其中一個「坑」就是「到底推廣告補貼有多大用處」。他表示，很多公司在這裡走了彎路，獲得的客戶並不是真正要的客戶，一旦補貼消失，他們的回頭率就會減少。這種補貼除了浪費資源，更大的打擊是當管理層看到虛浮增長的時候，很有可能自己被蒙蔽了，反而沒有用心將真正有利用戶價值的事情做好。

選擇投資者時亦要小心，投資者除了提供資金，亦要提供良好的建議，協助公司發展。（視覺中國）

慎選投資者 看重能力與幫助而非估值

第四項是小心選擇投資者。當市場「虛浮」的時候，投資就會成為一種遊戲，這個遊戲最後是說誰融資更多，誰的估值就更高。劉熾平強調，投資者應該是整個創業過程之中最重要的合作夥伴之一，如果投資者「賣點」是高融資價格，而不是他們的洞察力、決策力，以及能提供的幫助，這種事情就要特別小心。

管理好心態 不能凌駕團隊與用戶價值

第五項是管理好自己的心態。當市場比較「虛浮」時，創業者的心態就會有變化。有些創業者不能控制這種變化，並把自己的利益凌駕在事情以及團隊價值之上，凌駕於用戶的價值上。能否控制這種心態，可能就是勝敗的分別。所以特別在困難的時候，創業者要清醒地管理好自己的心態。