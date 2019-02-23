內地新春智利車厘子銷量暴升32倍　揭團購式銷售魔法

生鮮食品最近在中國大受歡迎，外國的生果例如榴槤在內地大賣，帶動不少商機。遠在南美智利，有種產品最近大爆發，成為中國「網紅」生果，這就是智利車厘子。

2018年，中國生果進口額高達34.5%，是首次出現貿易逆差。而每日優鮮《2019生鮮年貨消費報告》顯示，今年農曆新年內地智利車厘子銷量，按年暴升32倍。有網民公開價格，發現一粒車厘子售價由1至6元不等（人民幣‧下同），為甚麼有這樣大的差異？

以直徑判定「J級」 愈大粒愈「多J」

原來，智利的車厘子一直以「J數」來分別，「J數」愈多級數愈高。一般來說，最細的22至24毫米車厘子「沒有J」，分級是「L」，基本大小的是J級，直徑大約是26至28毫米，較大的是「3J」級，直徑約有30至32毫米。更名貴的當然是「J中之霸」的「XXSJ」級車厘子，直徑超過32毫米。

不少商家都出售進口車厘子，京東旗下的超市就將車厘子放在當眼位置促銷。（視覺中國）

去年普通款J級為主 今年爆買3J級

車厘子爆紅，就連有10年經驗的零售商天天果園都感到意外。該公司在2018年11月還預期，今年新春銷售會轉差，但後來銷售直線上升，令公司要立即改變策略。

更加特別的是，以前J級與3J級的銷售比例終為4比1，但今年卻逆轉成1比3.5，也就是說每出售1包較便宜的J級車厘子，就賣出3.5包較貴的3J級車厘子。

天氣佳產量豐 今年智利車厘子便宜

車厘子大受歡迎，當然是因為又紅又大粒，新春送禮好意頭。而且近年價格回落，名貴得來又可以負擔。

不過，智利不是今年才有車厘子，為甚麼今年才這麼受歡迎？

原來2018年智利天氣佳，車厘子產量和品質都大大提高，出口價格自然下降。

第二點是中國與智利有零關稅協議，不少智利產品都沒有關稅，車厘子就是其中之一，價格自然較其他產地低。

進口車厘子近期變得便宜，鄭州批發商就表示能在短時間沽清。（視覺中國）

團購群組促銷網 深入2、3線城市

而團購及物流業發展迅速，是推動智利車厘子大賣的重要力量。

首先是團購促銷活動，原來近期微信出現了團購群，專門團購車厘子，而這就電子商貿的營銷手法之一，甚至地方水果店也有微信群，向客戶報告有水果來貨。車厘子購買人群不單止來自大城市，不少二三線城市都有專屬的團購群，每個群組人數有200至500人不等，大大拓展了銷售市場。

其實中國也有種植車厘子，例如這個位於重慶的農場。（視覺中國）

物流業發展迅速 儲藏技術普及

此外，由於車厘子儲藏條件極為「苛刻」，需要用專門的保鮮裝置，以休眠的狀態來運送。近年內地物流業發展迅速，有條件引入這些設備來運輸，亦是車厘子可以深入各大城市的主要原因。