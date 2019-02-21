初創公司專門幫人分居　情人節上路最平套餐99美元

「請你滾！滾出去！」火遮眼時分居，執屋、搬走一點都不容易。紐約就有初創公司，專門幫人分居，設有多項套餐，最便宜一項只要99美元（約772港元）。

這間叫做Onward的初創公司，兩名創辦人Lindsay Meck、Mika Leonard自小相識，不約而同都有分居的經驗，深深明白分居一刻的是多麼無從入手。

基本服務找新居 搬屋有折扣

Onward有多種套餐，99美元的套餐是服務時間已長達10日，包括為客人找臨時居所、酒店以至新居，幫助他們重建社交活動。這段時間內，可以用折扣加購打包、搬運及儲存服務。

另一個30天套餐價格為175美元（約1,365港元），除了幫助單身人士找尋新居，還會協助更改各種公共服務帳戶及更新地址資訊，還會有搬屋公司的折扣。

Onward提供幾種套餐，當中找新居是最基本的服務。

3900元包搬屋 還會介紹律師

不過執屋、搬屋說底還是不易，分居一刻「誰又有空再受罪」？這時候可以選擇500美元的套餐，即約3,900港元，包找房子、搬屋、組裝家具，還會有新居社區介紹，會推薦附近的食肆、酒吧、健身室等，並會在3個月內提供律師介紹等服務。

Lindsay Meck對《MarketWatch》表示：「我們都試過分居，在那一刻無論情感還是家居都一片混亂。這時候充滿挑戰，因為那一刻你要盡快離開這個傷心地。」

Onward在2月14日情人節於紐約開業，創辦人稱至今已經收到100個查詢，男和女大約各佔一半，年齡在25至40歲之間。

公司希望今年之內，可以拓展洛杉磯、三藩市、芝加哥和華盛頓等市場。