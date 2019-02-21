日央行下一步行動為寬鬆加碼？　擁此立場分析師數目急增8成

日本央行會再進一步行動，為加大寬鬆貨幣政策措施力度？雖然目前市場人士的意見認為，央行按兵不動或開展縮減措施的機會極高，惟據《路透》最新進行的調查發現，認為央行會加碼的分析師數目，較上一次調查大增8成。

《路透》在本月7至20日期間，向38名分析師進行調查，結果顯示有29人認為，日本央行會縮減現行寬鬆措施規模，其中大多數預期會在2020年後，便會開始縮減現行貨幣政策。而預料下一步行動為擴大寬鬆措施的分析師則有9人。

可是《路透》於1月進行同類調查時，只有5人預期央行會加碼。《路透》指出中美貿易戰，及日本政府會在今年10月將消費稅率提高至10%，均為經濟前景添上不明朗。

料加消費稅率累今年第4季經濟收縮2.5%

其中一名有份預測央行會擴大寬鬆措施的分析師，為日本摩根大通首席經濟學家Hiroshi Ugai。他指出若當地經濟衰退風險升溫，央行將會加大寬鬆政策。

另有預料央行會縮減寬鬆貨幣政策的分析師指出，當局會擴大10年期日本國債孳息率現有上下波動區間，以及將現行孳息率接近「零」水平的目標提高。目前當地10年期國債孳息率，上下波動區間為正負0.2%。

此外有分析師預測，受到消費稅率上調拖累，今年第4季經濟將會縮減2.5%，整個2019年財政年度經濟增長為0.7%，2020年財年增長則放緩至0.5%。