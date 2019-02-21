日本7-11分店與總部對立　請不到人無法滿足24小時營業要求

便利店其中一個最方便的特色，是24小時營業，深夜肚餓也能祭五臟廟。然而日本有間7-11在沒有辦法之下，決定深夜時份關店，造成分店與總部對立，店長有機會被控告違約。

人手不足 店舖凌晨1時至6時休業

《朝日新聞》報道，這間位於大阪府東大阪市的「7-11東大阪南上小阪店」，最近貼出告示，表示由於職員人數不足，2月起改為凌晨1時休息，早上6時開業，每天營業時間為19小時。

非24小時營業屬違約 或賠1700萬日圓

不過這種做法引起7-11總部不滿，並已經派人聯絡該分店，表示如果不恢復24小時營業，就會當作違約而解除合約，店長松本實敏需要賠償違約金1,700萬日圓。

請不到夜更 且凌晨開店生意不足

店長松本實敏其實也沒有辦法，因為已經提高時薪來請人，但卻根本沒有人去見工。現時便利店加盟店需要負責人事費用，他表示：「人手不足導致店舖平日已經很忙，而且就算再提高時薪，也總有個限度。即使夜間開店，也只會是白白虧損而已。」

松本實敏又指出，如果維持現狀24小時營業，他肯定會病倒。

7-11總部的公關向《朝日新聞》表示，暫時未能與負責人適當地溝通。「之後會有充份討論，為了使門市繼續24小時營業以服務社區，總部也會提供協助，以整頓店舖的情況。」

日本7-11加盟店合約要求24小時營業，但勞動市場難請人，特別是夜班員工就更難請。（路透社）

網民提出與附近便利店合作輪休

事件引起日本網民廣泛討論，有人提出，其實7-11不是24小時營業，也不會損害企業形象。而解決問題的方法，可以是與附近的便利店合作，通宵時段輪流開業與休息，讓社區總會有便利店開業。

日本近年陷入嚴重人才荒，不少行業難以請人。總務省統計局2月1日發表的調查顯示，2018年失業率為2.4%，按年減少0.4個百分點，是連續8年下跌。失業者減少了24萬人，只有166萬人。

就業人數連升6年 流向住宿飲食業

而2018年就業者有6,664萬人，按年增加134萬人，是連續6年上升。當中有862萬人是65歲及以上，按年增加55萬人。

而就業者之中，增長最多的是住宿及飲食業，增長25萬人，便利店所屬的零售批發業，則按年流失3萬名員工。