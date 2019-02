逾半生物科技股股價潛水　專家稱情況非香港獨有：細膽唔好買！

港交所(0388)去年推動上市制度改革,容許未有收入的生物科技公司掛牌上市。事隔接近1年,去年上市的5隻生物科技股,當中3隻均低於招股價,打響頭炮的本港首隻生物科技新股歌禮製藥(1672),更較招股價「潛水」高達5成。但有專家直言,相關情況絕非香港獨有,呼籲投資者入市前要做足心理準備!

生科股集體潛水 美國屢見不鮮

雖然本港生物科技股集體「破發」,但於醫療保健領域有近20年投資經驗、長駐美國的宏利資產管理董事總經理兼投資組合經理Steven Slaughter強調,情況在較成熟的美股市場同樣常見,「過去5年美國有近400隻生物科技新股上市,但其中有相當多股份,股價仍然『潛水』。」他認為,生物科技行業一如其他板塊,業內公司的研發及營運能力均有差異,股價走勢亦可差天共地。

港交所去年起容許未有收入的生科技上市,惟現時相關股份股價悉數「潛水」。(視覺中國)

僅1成新藥過關 波動份屬必然

Steven Slaughter又指,生物科技行業的一大特色,正是新藥上市的不確定性,故此股價波動較大亦無可厚非,「在美國,進入臨床測試階段的新藥中,最終只有12%可推出市面,還未計算於動物測試已告失敗的新藥。」他笑言:「我們在美國經常說一句話『Not for the faint of heart(膽小就別來)』,若你要投資生物科技,波動必然會很常見。」

縱然生物科技股開局不順,但Steven Slaughter認為赴港上市的生物科技公司仍將陸續有來,「香港股市的流動性極強,加上香港在生物科技領域上,與美國同樣擁有強勁研發能力,絕對是這些公司的理想上市地。」他相信,生科科技行業有龐大的融資需求,香港對內地公司以至外國藥企而言,都相當具吸引力。

Steven Slaughter表示,對於生物科技股而言,波動正是常態。(文顥宗攝)

料醫療股攻守兼備 無懼大市波動

去年中美貿易戰不斷升溫,無論香港抑或美國股市均呈現大市大落格局,但踏入2019年,環球經濟前景似乎更加迷霧重重,貿易戰及英國脫歐等不確定性依然縈迴不散。惟Steven Slaughter指出,雖然外圍經濟不明朗因素甚多,但醫療保健行業具長線增長潛力,對板塊表現有信心,「例如去年MSCI全球指數按年大跌約8%,但當中的醫療保健指數卻仍升約3%,而在年底的美股大跌市,相關股份跌幅亦明顯較小。」

他認為,全球多國人口老化的趨勢不可逆轉,將會持續刺激相關產業發展,「到了2050年,中國65歲以上人口將是現時的3倍,而屆時日本更有4成人口,都是65歲以上。」他深信隨之而來的藥品需求,將令醫療保健行業「攻守兼備」,可望長期跑贏大市。