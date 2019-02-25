瑞典容許放半年「創業假」　公務員：讓我將興趣發展成事業

工字無出頭，打工仔要發達，其中一大方法當然是去創業。相對亞洲已經不算「奴工」的瑞典，早於1998年已行出一大步鼓勵人民創業，並卓見成效。

《CNBC》訪問了28歲的公務員Daniella Sjoqvist，她參加了政府的休假創業計劃，有6個月讓她全心全意發展事業。如果6個月之後發現創業不順，可以沒有任何條件之下重做原本或相近的職位。

6個月假期 不成功可以回公司工作

Daniella Sjoqvist表示：「我之前已經做兼職教語文，但我覺得像興趣活動多於創業。這項創業休假計劃，讓我全心全意全職去營運自己的公司。」

6個月之後，她的語文學校營運上了軌道，客人增加超過3倍，讓她有信心辭職去經營自己的事業。

瑞典休假創業計劃始於1998年，僱員只可以向每名僱主申請一次假期，並有6個月「安全網」。（路透社）

有潛質成競爭對手 僱主有權不批准

這項休假創業計劃始於1998年，員工在休假期間沒有薪金。不過並不是想請假就請假，僱員只可以向每名僱主申請一次這項假期，要提早3個月通知，休假之前最少要上班6個月，如果僱主認為員工開創的事業是競爭對手，亦可以不批准。

這種政策可以讓人民一展所長，同時亦提供了「安全網」。斯德哥爾摩經濟學院創業與資訊系統博士後研究員Claire Ingram Bogusz向《BBC》指出：「以我所知瑞典是全球唯一擁有法定創業休假的地方。」

安全網助推動人民開公司 帶動經濟

傳統經濟學認為，福利國家會讓人「懶」，選擇成為僱員而不是創業，因為做僱員的風險低得多。不過休假創業計劃卻打破這種想法，推動了不少人創業。

31歲的Max Friberg之前是公司的會計人員，他表示如果不是這項計劃，他會一路打工，因為其實自己頗喜歡會計工作。他指出，如果沒有6個月後回去打工的「安全網」保障，他不會冒這個風險。

最終Max Friberg在這項「萬全之策」下，建立軟件公司Inex One。

瑞典有不少知名的公司，Spotify就是其中之一。（路透社）

瑞典大吹創業風 擁不少知名初創企業

瑞典政府沒有公開採用上述計劃成功創業的人數，但《BBC》引述統計數據指出，過去10年該國25至54歲人士休假人數正在上升，而註冊公司的數量幾乎多了1倍。

這種結果令瑞典的科技行業十分發達，首都斯德哥爾摩擁有不少估值10億美元以上的企業，當中包括Spotify和Minecraft。

經濟合作與發展組織（OECD）統計，瑞典每1,000名僱員就有20間初創企業，而美國每1,000名僱員只有5間初創企業，可見瑞典創業率十分高。