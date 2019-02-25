銀保監稱今年大型商業銀行對小微貸款餘額　應按年增3成

銀保監發布「關於進一步加強金融服務民營企業有關工作的通知」，要求進一步緩解民營企業融資難，融資貴問題。

其中包括要求商業銀行在今年3月底前，制定2019年度民企服務目標；又要求國有大型商業銀行2019年普惠型小微企業貸款，力爭總體實現餘額同比增加3成以上，信貸綜合融資成本控制在合理水平。

同時亦要商業銀行在每年年初制定民營企業服務年度目標，在內部績效考核機制中，提升民營企業融資業務權重；銀行要加快處置不良資產，將盤活資金重點投向民企。

銀保監稱要壓遏不良貸款增長

另一方面銀保監副主席王兆星指出，經過2年努力，各種金融亂象受到有效遏制，金融風險整體上已受到有效控制，同時更多金融資金脫虛向實，流向實體經濟，結構性去槓桿達到預期目標，並打破影子銀行野蠻生長及房地產的金融過熱，可能會引發中國系統性金融風險及危機的預言。

王兆星又指出，經過對金融亂象的整治後，銀行及保險業更加回歸本源，又指出普惠小微企業貸款增長逾21%，遠高於整體貸款增長。

去年內地銀行業賺1.83萬元

此外王兆星指出，要繼續加大力度以處置銀行不良貸款資產，並且控制不良貸款的增長。在經濟下行過程中，不良貸款增長壓力很大，所以要化解存量，亦要有效化解增量。在金融市場存波動情況下，要防範個別中小銀行﹑中小金融機構的流動性風。

此外銀保監指，截至去年底內地銀行業總不良貸款餘額為2.03萬億元（人民幣‧下同），商業銀行淨利潤為1.83萬億元，而去年第4季淨息率為2.18%。截至去年底銀行核心一級資本充足率為11.03%。