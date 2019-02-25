中電年底檢討電費　稱減碳或致成本提升

中電（0002）公布去年全年業績，期內盈利跌4.9%至135.5億元。中電集團總監及中華電力副主席阮蘇少湄表示，集團逐步提升天然氣發電比例，或會導致成本上升，將於年底與政府商討電費水平。

新利潤管制協議影響盈利

阮蘇少湄出席記者會時指，新一份為期15年的利潤管制協議於去年10月起生效，協議將准許回報率由9.99%下調至8%，對去年第4季以至今年全年的業務表現均有一定影響。

但她認為，集團將於本港作出一系列投資，新協議下首個5年計劃涉及近529億元資本開支，包括增建天然氣發電機組等，相信有助抵銷回報率下降的影響。

中電集團總監及中華電力副主席阮蘇少湄表示，集團將於本港作出一系列投資，包括增建天然氣發電機組。（洪嘉徽攝）

改用天然氣或涉較高成本

阮蘇少湄亦指，中電為配合港府的減排目標，集團於2020年前，接近一半的發電量需改用天然氣發電，或會造成較高成本，而集團於年底與政府商討電費水平時，亦會考慮有關因素。集團首席執行官藍凌志補充，天然氣價格雖然較高，但能源效益較佳，加上氣價亦較為波動，現時難以評估涉及的成本變動。

此外，中電可再生能源上網電價計劃去年出爐。藍凌志透露，截至上月底已接獲1,700宗申請，當中約8成已獲審批，集團將繼續支持本港可再生能源發展。