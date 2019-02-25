金管局料本港具潛力發展綠色金融　去年綠債安排及發行量升2.4倍

去年本港安排及發行的綠色債券總額按年上升2.37倍，達到110億元（美元‧下同，約860億元）。金管局助理總裁李永誠表示，粵港澳大灣區以至一帶一路等倡議，有利鞏固本港作為國際金融中心的地位，相信本港有潛力發展綠色金融。

冀藉互聯互通連接內地及海外

李永誠出席記者會時指，本港與內地的緊密聯繫，吸引不少外國企業來港發行綠色債券，本港可通過互聯互通等機制，連接海外資金及內地的融資需求。他又指，本港被定位為粵港澳大灣區的綠色金融中心，將會與業界合作推動綠色金融發展。

根據氣候債券倡議組織（CBI）數據，去年非香港機構於香港安排及發行了總值90億元（約706億港元）綠色債券，佔整體約83%，大部分來自中國內地，佔64%。本地發行人去年則合計發行23億元（約180億港元）綠債，按年上升4.6倍。CBI首席執行官Sean Kidney表示，相信港府早前宣布發行的1,000億港元主權綠債計劃，有望進一步刺激本港市場發展。

Sean Kidney認為，本港於推動綠色金融進展良好。（張浩維攝）

憧憬綠債獲納入「債券通」

Sean Kidney預料，隨着港府積極推動綠債發展，加上外來資金流入內地企業發行之綠債，經本港安排及發行的綠色債券總額將不斷上升。他亦預計，中港「債券通」有機會納入綠色債券，將大大加強本港綠債市場的吸引力。

氣候債券倡議組織與滙豐合作，於今日發表首份香港綠色債券市場簡報。滙豐大中華區行政總裁黃碧娟評論指，現時中國綠色債券市場的發行金額已名列全球第二，反映中國可以為可持續融資的發展發揮積極作用。她又指，該行對中國綠債市場發展感到樂觀，預料資本市場開放，以及粵港澳大灣區的規劃，都有助內地可持續融資市場的發展。此外，中國債券被納入主流國際債券指數，將吸引更多國際投資者參與。