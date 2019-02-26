聯儲局前主席耶倫彈特朗普﹕不理解貨幣政策　不懂宏觀經濟

美國聯儲局前主席耶倫，與總統特朗普之間結的樑子看來不易解決。耶倫接受媒體《Market Place》訪問時直指，特朗普並不理解聯儲局推行的貨幣政策及宏觀經濟；又指出特朗普希望利用匯率，為其貿易政策護航。

特朗普於2016年當選美國總統後，便揚言不會再委任耶倫續任聯儲局主席，結果在2018年2月，鮑威爾接任為主席，而耶倫則成為自卡特出任總統以來，首位並無連任的聯儲局主席。

耶倫在接受《Market Place》訪問時，被問及特朗普對宏觀經濟是否有把握時，只淡然地回應﹕並不認為。其後又表示擔心特朗普會指出，聯儲局的政策目標是為了促使當地可以達到最大就業，以及物價穩定；可是有關目標是由國會指派予聯儲局。

直言貿赤問題並無意義

她又指出特朗普就匯率作出評論，目的似乎為其貿易政策帶來支持，又或者是希望可以解決貿易不平衡。但她認為特朗普作出有關評論，正反映出其本人並不理解聯儲局政策對經濟的影響。

對於特朗普及其經濟顧問，不斷就貿易赤字對中國等貿易伙伴施壓，耶倫直言貿赤問題根本並無意義，亦非合理的政策目標。

作為耶倫的繼任人，鮑威爾亦不時受到特朗普的壓力。耶倫指出有注意到特朗普對鮑威爾的評論，認為若情況持續，將會影響外界對聯儲局的信心，特別是美國經濟出現轉弱之時。

聯儲局副主席﹕當局應對息口保持耐性

此外聯儲局副主席克拉里達指出，目前美國接近全民就業，經濟情況理想，通脹亦接近當局訂下的目標水平。在目前的經濟環境及低通脹情況下，當局可以對息口保持耐性，同時應按數據作出決定，以及關注個別金融市場訊號。

他又指出現時美國債券孳息曲線走勢趨平，而非出現暗示當地經濟將陷入衰退的倒掛，又指出孳息曲線會受到全球對美債需求的影響。