思捷料2至3年內收支平衡　6月底前完成裁員800人

ESPRIT母公司思捷環球（0330）截至去年12月底止中期業績，期內虧損擴大至17.73億元，而2017年同期則為9.54億元。執行主席柯清輝表示，若撇除因重組計劃所產生的一次性開支，集團業績便不是特別差。

他指出，重組計劃包括裁走約35%至40%總部員工（約760至800人），預期在今年6月底達成，現時已完成超過一半，估計2至3年內可收支平衡。

去年起關141店 香港關1至2間店

思捷自去年1月1日起關店141間店舖，至495間直營店，執行董事兼集團行政總裁Andres Kristiansen透露，集團仍在跟業主洽談續租，會關閉部分租金過高、銷售表現未如理想的店舖。柯清輝補充道，香港的關店計劃幾近完成，只餘下1至2間，其後不會再削減香港店舖數目，並希望找到好地點開店。

ESPRIT母公司思捷環球執行董事兼集團行政總裁Andres Kristiansen（左）表示，會繼續關閉部分租金過高、銷售表現未如理想的店舖。中為執行主席柯清輝，右為執行董事兼集團財務總裁鄧永鏞。（高仲明攝）

上海設電商團隊 重點發展中國市場

集團於上海增設電子商務銷售團隊，柯清輝稱，內地網購競爭大，但同時擁有龐大商機，團隊搬至上海是為了更接近顧客，並非為節省成本，以往集團業務集中在一線城市，未來會在二﹑三線城市擴充業務。他續指雖然中美貿易戰令中國經濟放緩，但長線來看，內地電商市場發展蓬勃，集團要投資未來，故打算重點發展中國市場。