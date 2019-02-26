渣打稱倘資本水平超出目標　將考慮回購股份或派特別息

渣打集團（2888）公布去年全年業績，並發表新一份3年戰略計劃，冀於2021年前令每股派息倍增。渣打大中華及北亞地區行政總裁洪丕正表示，若然集團資本水平超出目標水平，將考慮回購股份或派發特別息，以回饋股東。

擬於3年內保持剩餘資本

洪丕正出席記者會時指，集團期望於2019至2021年間，將有形股東權益回報（ROTE）提升至10%，並將普通股權一級資本（CET1）比率維持13%至14%，一旦該比率超出目標水平，或會以不同形式向股東分派剩餘資本，包括回購股份、派發特別息及增派股息等。

去年渣打普通股權一級資本比率達到14.2%，高於新的目標水平，惟洪丕正指，今年環球市場充斥不明朗因素，包括英國脫歐、中美貿易摩擦等，而集團亦需視乎壓力測試及美國監管調查結果，暫仍需時觀望。

洪丕正表示，一旦集團資本水平超出原定目標，將考慮採取不同方式回饋股東。（盧翊銘攝）

渣打去年在港增聘4%員工

此外，渣打新一份3年策略亦提出，將於2021年前削減7億元（美元‧下同）成本，具體措施包括退出非核心業務等。對於渣打是否有裁員計劃，洪丕正未有直接回應，惟指集團於減省成本的同時亦會擴大投資。渣打香港區行政總裁禤惠儀補充，去年該行於本港增聘約4%人手，主要針對數碼化、財富管理及內地開放市場，並計劃今年繼續增聘員工，但若有需要簡化人手及流程，亦會作出相應調配。

禤惠儀續稱，去年渣打香港區除稅前基本溢利為16.42億元（約128.7億港元），按年增加18.5%，佔集團整體溢利42.6%。受市場息口上揚帶動，去年渣打香港淨息差按年擴闊14個基點，她預料今年息差將保持穩定，若然美國於下半年加息一至兩次，有望刺激淨息差繼續上升。

根據渣打去年全年業績，期內集團稅前法定溢利達25億元，按年升6%，稅前基本溢利則為39億元，增長28%，派末期股息15美仙，按年增加36%。