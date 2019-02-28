安室奈美惠引退成「一次性收入」　日本音樂市場3年來首次增長

韓流橫行世界，日本音樂界市場規模近年發展卻停滯。2018年日本音樂市場規模事隔3年終於有增長，不過是受惠於「一次性收入」，整體仍未有大起色。

市場規模按年增長5% 2015年後首見

《日本經濟新聞》引述日本唱片協會統計，2018年日本國內音樂市場規模為3,048億日圓，按年增長5%，是2015年以來再現增長。音樂市場規模包括唱片、數碼音樂等發行服務銷售額的總和，近年串流媒體對市場愈來愈重要。

Spotify進入日本市場後 推動串流發展

串流媒體的銷售額在2018年大增33%至349億日圓，下載音樂銷售額為256億日圓。分析指，Spotify自2016年進入日本市場，推動了音樂串流媒體的廣告收入。

安室奈美惠引退演唱會DVD，賣出日本音樂史上最佳的銷量。（網上圖片）

安室奈美惠DVD破紀錄大賣超過100萬張

日本是世界少有仍有不少唱片舖的國家，包括CD、DVD的銷售額在2018年按年增長4%至2,403億日圓，主要是DVD銷售額大增42%至827億日圓所致。

不過，DVD大賣是「一次性收入」，這是因為2018年安室美惠引退的演唱會DVD銷量超過100萬張，是日本音樂史上最勁，因而推高了整體銷量。撇除了這宗「一次性收入」，CD的銷量其實正在下滑。