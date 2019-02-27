東亞失落首輪虛擬銀行牌照　料今年本港淨息差靠穩

金管局早前預期，將於今年首季開始發出虛擬銀行牌照。東亞執行董事兼副行政總裁李民橋表示，該行與紅杉資本及Airwallex遞交的申請，已被局方告知不會進入首輪審批。

料虛擬銀行進場威脅有限

金管局去年底公布，局方早前接獲的約30份申請中，約三分之一將不會獲進一步處理，並會甄選餘下約三分之一進入下輪審視。李民橋指出，雖然東亞無緣獲發首輪虛擬銀行牌照，但不會影響該行的數碼化部署。他認為，虛擬銀行進場為該行帶來的競爭有限，主要由於虛擬銀行普遍針對特定客戶群，而東亞則可提供全方位銀行服務。李民橋亦指，本港存款環境一向競爭劇烈，預料虛擬銀行帶來的影響有限，有信心維持淨息差水平。

去年東亞銀行淨利息收入達129.6億元，按年增加9.5%，淨息差則擴闊8個基點至1.73厘。李民橋承認，去年美國加息帶動港元拆息（Hibor）上揚，不少按揭貸款觸及封頂水平，而存息上升亦令該行活期及儲蓄存款（CASA）比例有所下降，令該行淨息差受壓。但他認為，隨着港元拆息回軟，今年本港業務的淨息差水平將會回穩。

李民橋認為，虛擬銀行對東亞銀行帶來的競爭有限。（洪嘉徽攝）

至於內地業務，東亞銀行副行政總裁李民斌則指，去年上半年受「去槓桿」政策影響，內地業務淨息差明顯受壓，但情況於下半年大有改善，淨息差較上半年大幅回升35個基點至1.88厘，估計今年仍有機會擴闊，帶動該行整體淨息差輕微上升。

將設大灣區辦公室推跨境服務

此外，粵港澳大灣區規劃綱要早前出台，李民斌指出，東亞現時於大灣區9個城市均有業務，計及香港及澳門，區內網點超過100個，而該行亦透過合資企業涉足區內非銀行金融業務，包括證券、保險等。他亦指，東亞將會設立大灣區辦公室，期望透過協調區內資源，加強拓展跨境金融服務，把握大灣區機遇。

李民斌續指，該行於3年前展開的成本控制計劃已超額完成，內地的網點數目由129個減至100個，員工數目亦減少1,200個。他透露，該行或會於今年發布中期業績時，發表新一份為期3至5年的戰略計劃。