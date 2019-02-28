李小加：同股不同權股　料7月獲納入互聯互通

港交所（0388）行政總裁李小加在《三年戰略規劃》記者會上表示，如果第一批在內地科創板上市的公司，能夠直接納入相關指數，外資就可以通過北向通直接投資該些公司。但如果內地推出專門的科創板指數，港交所也肯定會積極與內地監管者溝通，討論將科創板的指數成份股納入互聯互通。

李小加重申，A股開通科創板是好事，不構成競爭關係，因為未曾上市的內地公司，多年以來都有不同選擇，包括A股﹑港股和美股等，隨着香港和內地的聯動性不斷加強，兩者的關係只會更緊密，而有了滬深港通、債券通等不同渠道，香港也會從科創板得益，形容資本市場的大餅不是一家能獨吃。

料「同股不同權」股份7月納入互聯互通

李小加預料，「同股不同權」的股份料7月可納入互聯互通，現時正與內地商討有關細則，或在未來數周公布詳情。目前在港上市的同股不同權公司包括小米集團（1810）和美團點評（3690）。

港交所今日公布2019至2021年的《三年戰略規劃》，李小加指，中國資本市場對外開放主要做2件事，一是請進來、二是走出去，中國投資者對投資需求非常旺盛，但資金走出去時受到資金管制，中國在中短期或不能完全開放資本管制，因此港交所在拓展內地對外投資渠道時，也要配合內地金融政策穩定的步伐。