旅行注意　投資者最看好泰銖升值　新台幣沽壓重

是時候準備4月中復活節去旅行了，那個地方最抵？《路透社》最近調查顯示，投資者繼續看好人民幣上漲，而泰銖更是升值大熱門。

《路透社》調查了10名市場分析師的投資取向，發現人民幣的好倉上升至去年2月以來最高位，也就是說投資者看好人民幣在2018年下跌近6%之後，2019年將會升值。

《路透社》調查發現人民幣的好倉上升至去年2月以來最高位。﹙視覺中國﹚

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人民幣及泰銖最看好

而投資者最看好的是泰銖，已經連續3次調查成為最多好倉的貨幣，押注好倉﹙看漲﹚金額更是13個月最高。

此外，投資者還看漲新加坡元、印尼盾、馬來西亞令吉以及菲律賓披索。而印度盧比淡倉降至去年4月以來最低，反映投資者不再看淡盧比。

台灣或受累科技業放緩

距離復活節還有一段時間，哪些地方的貨幣有可能下跌？調查顯示，新台幣過去1個半月的淡倉不斷增加。由於台灣1月外銷訂單按年減少6%，連跌3個月，市場認為全球科技業放緩，可能打擊台企盈利，令市場認為新台幣可能貶值。