創興冀拓跨境金融業務　擬向大灣區置業港人提供按揭貸款

創興銀行（1111）公布去年全年業績，期內除稅前溢利按年升23%至21.05億元。創興銀行行政總裁宗建新表示，該行視粵港澳為發展重點，將研究推出多項跨境金融服務，包括向大灣區置業的港人提供按揭貸款服務。

冀背靠兩大股東爭取基建融資

宗建新出席記者會時指，去年創興銀行內地業務增長強勁，中國大陸及澳門業務除稅前溢利按年升66.7%至2.37億元，增幅遠超香港業務的19.2%，內地業務佔整體貸款、存款及營業收入約17%。

他透露，隨着粵港澳大灣區規劃綱要上周出爐，該行將加強區內業務布局，包括憑藉兩大股東越秀集團及廣州地鐵的優勢，向區內基建項目提供融資服務；為來往兩地的港人提供跨境金融服務，例如內地物業按揭貸款等。宗建新指出，該行早前已開始於內地為港人購買二手物業提供貸款安排，惟現時仍在試行階段，不便透露業務詳情，而一手按揭則受制於內地監管規定，暫時仍在研究階段。

創興銀行去年稅前溢利上升23%至21億元。（資料圖片）

擬拓展內地一線城市網絡

越秀集團於2013年入主創興銀行，至今已有5年時間。宗建新表示，該行近日已擬定新一份3年戰略規劃，期望於多個一線城市開設分行，而該行日前已獲中銀保監批准於上海開設分行，預料今年內該分行可正式開業。他亦透露，計劃加強與母公司越秀的業務聯動，產生協同效應。

去年創興銀行淨息差按年升21點子至1.73厘，帶動淨利息收入大增24%至28.8億元。但宗建新承認，由於本港流動性充裕，港元拆息有所回落，加上內地淨息差前景亦不樂觀，預料今年淨息差水平將會受壓。

此外，去年創興銀行供股集資45億元，並引入廣州地鐵為第二大股東。宗建新相信，現時資本已足夠該行今明兩年的營運，但對潛在投資者保持開放態度。