日本伊藤忠罕有敵意收購　擬增持體育品牌Descente　更涉及中資

日本企業較少出現敵意收購，不過最近伊藤忠商事與運動品牌Descente就發生了這樣的事件，當中還牽涉中國運動公司安踏體育（2020）。

持股30% 冀增持至40%獲得否決權

《日本經濟新聞》報道，伊藤忠是Descente的最大單一股東，持股約30%，在1月31日宣布將於3月14日之前，透過公開要約收購增持至40%，希望藉此在股東大會上擁有否決權。

計劃包括更換管理層 Descente反對

不過，Descente在2月初提出了反對意見，令這項增持股權行動變成了敵意收購，是日本市場罕有的敵意收購行為。

Descente反對伊藤忠的提議，原因是計劃的一部份是更換Descente管理層，包括社長石本雅敏。

石本雅敏接受《日本經濟新聞》訪問時指出，「跨越目前的困境是今後的使命」，顯示出希望連任。但伊藤忠去年就直接指石本雅敏「作為經營者不合格」。

伊藤忠不滿Descente過度依賴韓國市場，希望加速拓展中國市場。（Descente HK facebook）

安踏丁世忠支持伊藤忠 稱有利股東

這次事件之中，安踏體育取態成為關鍵。安踏主席丁世忠及親屬持有Descente約7%股份，是第二大單一股東。

丁世忠接受《日本經濟新聞》時表示，支持包括增持及更換管理層在內的伊藤忠計劃，因為會令股東受益。

伊藤忠促Descente加快拓展中國市場

安踏在2016年與Descente成立合資企業，負責營運Descente的中國業務。而Descente的銷售額之中，韓國佔49%，日本佔36%，中國則佔15%。伊藤忠批評Descente過於依賴韓國市場，要求快速拓展中國業務。

丁世忠認為，Descente有潛力成為世界級品牌，要做大中國市場並不困難，並稱未來5年將以每年增店3至4成的速增擴張，冀把握2022年北京冬季奧運會的商機。