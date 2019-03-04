日本血汗企業每日計少4小時上班時間　員工加入工會反抗

打工仔都知道「邊有半斤八両咁理想」，不過數就要計得清清楚楚，上班時間要計足工資，不能剋扣。原來日本有部份企業，上班時間遠遠多於招聘廣告提及時數，而且沒有按公平的計算方法支付工資，員工因而組織公會追討。

《朝日新聞》報道，最近勞工組織POSSE設立了「血汗企業工會」，有不少年輕人加入。該工會收集了個案之後，會向勞動基準監督署報告。

金融海嘯畢業生 經歷10年「奴工」生涯

《朝日新聞》訪問了其中一名男性，申訴了10年打工悲慘遭遇。他表示，2009年金融海嘯後，他開始找工作，雖然一度獲得知名不動產公司內定（畢業前內定聘用），但最終因為經濟蕭條而取消錄用。之後，他到了超過50間公司面試，就在快要畢業前，終於得到一間創業3年的公司內定。

日本企業工時長一向為人詬病，但有公司在員工入職後，現實上班時間與招聘廣告聲稱時數，恒常相距達數小時。（路透社）

原定「返七放十」15小時 常OT至凌晨

該公司主要業務是推銷網絡服務，招聘廣告表示全部員工都是正職，在那個經濟衰退的時間有全職工作已經不錯，因此他就入職。公司開出的勞動條件是早上7時至晚上10時工作，月薪18萬日圓，無加班費及獎金。

每天工作15小時，已經是「奴工」級數，而真正工作更是地獄級，原因是要處理大量客戶投訴，常常要凌晨才能下班。

但這名男子捱了過去，原因是不想再次經歷找工作的痛苦。然而工作到了第3年，他被指「講公司壞話」，即使已經否認，但公司完全不接受，亦取消升職，所以惟有離職。

自動販賣機公司外勤 有預設勞動時間

之後，他找到下一份工作，是經營自動販賣機的大型公司「日本飲料東京」。

自動販賣機公司員工的主要工作，當然是為每部機補充貨品。原本出車、收車時間應該沒有大問題，但入職後被告知，公司有特別的計算方法，叫「業務場所外預設勞動時間制」。

該制度是公司預計勞動時間，來為員工計算薪金。例如該男性預計早上9時至下午5時45分工作，預計勞動時間為7小時45分。

日本有公司預計員工外勤的工作時數，但實際上每日OT幾小時，卻沒有「補水」。（路透社）

工作長達12小時 只支付7小時45分人工

不過，該男性的上司要求7時半上班，每天負責15至20部自動售賣機，就算中間沒有休息，要跑完全部再回到公司，大約也要到晚上7時。全日勞動時間明顯長達12小時，但公司依然按7小時45分支付薪金，即每日少了約4小時工資。

血汗企業工會將這項個案上報勞基署，勞基署認為，公司可以利用手機等方式確認勞動時間，判斷上述預設勞動時間制無效，勸告公司改善超時加班費用制度，目前勞資雙方正商討追溯加班費。