【SOGO母企】利福國際料上半年同店銷售錄單位數增長

利福國際（1212）去年盈利倒退，主席劉鑾鴻出席記者會時表示，主要受到投資組合及地皮估值等因素影響，撇除上述因素，百貨業務的經營溢利增長逾25%。而今年1月及2月銷量按年持平，預計3月亦能維持去年同期銷量。執行董事劉今蟾補充，預計上半年同店銷售錄單位數增長。

劉鑾鴻指出，銅鑼灣SOGO規模近乎飽和，現時錄得單位數增幅已經不錯，而尖沙咀SOGO則可繼續維持較高增幅。他對今年市道持保守態度，但預期下半年在低基數效應及中美爭議有望明朗化的情況下，銷量會進一步增長。

利福國際主席劉鑾鴻表示，對啟德項目有期望及信心，有關投資及融資方案已作好安排。（歐嘉樂攝）

考慮在大灣區開設SOGO

啟德SOGO項目預計在2022年年底峻工，劉認為，港鐵（0066）的沙中線項目通車後，區內寫字樓及住宅入住率將會大幅提升，帶動人流及跨區消費。對項目有期望及信心，有關投資及融資方案已作好安排。

另外，他亦考慮在大灣區開設分店，相信大灣區與香港整合對企業有很大發展空間，具體詳情會待落實後再公布。

考慮投資住宅地尋新增長動力

去年利福與發展商合組財團競投大埔住宅地皮，雖然未能中標，但劉鑾鴻回應稱考慮投資住宅項目，為集團尋找新的增長動力。被問到今年會否投地，他表示會積極考慮具潛力的地塊，至於以獨資或合作形式進行，則要視乎地皮性質及當時情況。

被問到回購計劃，劉鑾鴻認為目前公司股價未能反映潛在價值，但今年已「無水位」再進行回購，須維持聯交所規定的公眾持股量。