【2019兩會】李克強﹕續建保障性住房及棚改　再開工重大水利工程

中國國務院總理李克強在宣讀政府工作報告時指出，要更好解決群眾住房問題，落實城市主體責任，改革完善住房市場體系及保障體系，促進房地市場平穩健康發展。同時要繼續保障性住房建設及城鎮棚戶區改造，保障困難群體甚至基本居住需求。

他又指出內地城鎮老舊小區數量大而面積廣，要大力改造提升，更新水電路等配套設施，支持加裝電梯，健全便民市場﹑便利店﹑停車場及無障礙通道等生活服務設施。

完成8000億元鐵路投資

他又指出會制定西部開發、開放新的政策措施，西部地區企業所得稅優惠等政策到期後，繼續執行。落實及完善促進東北全面振興﹑中部地區崛起﹑東部率先發展的改革創新措施。京津冀協同發展重點在於疏解北京非首都功能﹑高標準建設雄安新區。落實粵港澳大灣區建設規劃，促進規則銜接，推動生產要素流動及人員往來便利化。將長三角區域一體化發展上升為國家戰略，編制實施發展規劃綱要。

李克強又指出，要擴大有效投資，今年要完成鐵路投資8,000億元（人民幣‧下同）﹑公路、水運投資1.8萬億元，並再開工一批重大水利工程，加快川藏鐵路規劃建設，加大城際交通﹑物流﹑市政﹑災害防治﹑民用及通用航空基礎建設投資力度，加強新一代信息基礎建設。今年中央政府預算內投資安排5,776億元，按年增加400億元。