【另類中美關係】中國爆買日本木材　原來是為了出口美國

中美貿易戰可能快將完結，有報道指雙方將於3月底達成協議。原來兩國之間還有「第三者」日本，最近公布的木材出口數據顯示，中國爆買日本木材，其中一大原因就是要出口美國。

去年出口貨值41年最高 中國佔當中45%

《日本經濟新聞》報道，材樹等日本木材2018年出口貨值超過350億日圓，是41年以來最高水平。買家以中國客為主，對華出口貨值按年大增9.3%，中國佔整體出口貨值達45%。

以最近5年數據來看，日本木材出口貨值增長2.8倍，對華出口更大增4.6倍。

以品種來看，杉樹出口增長8.2%，佔整體42%。

美國獨立屋圍欄需求大 中企加工出口

中國是世界最大的針葉樹原木進口國，日本貨的進口量比例其實很小，最主要是採購紐西蘭松木木材。不過日本貨價格適中，近年吸引中國買家大手入貨。

而中國爆買原木，原來是為了加工出口到美國。日本木材出口振興協會表示，中國木材企業將日本原本加工，製作獨立屋用的木製圍欄出口到美國，帶動了需求增長。

如中美貿易戰加劇 日企或自行加工出口

早前中美加徵對方產品關稅，令到中國企業一度停止採購日本原木，其後市場認為關稅影響輕微，因此重新採購。去年8月加關稅時原木出口量下跌1成，但9月則飆升7成，可見市場需求大。

然而，日本木材出口戰略協議會會長堂園司表示，如果中美貿易談判陷入僵局，美國對華商品加徵25%關稅，日本有可能會自行加工成為圍欄，再出口到美國。