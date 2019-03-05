人行陳雨露：去槓桿與穩定非對立　冀國企及地方政府槓桿快下降

全國政協委員﹑人民銀行副行長陳雨露指出，內地正進行結構性去槓桿，希望企業特別是國企，及地方政府的槓桿率能夠盡快降下來。

陳雨露指出結構性去槓桿跟穩定之間有許多統一的一面，並非完全對立，又指出結構性去槓桿的最終目標是穩金融，而金融穩，經濟才能穩。結構性去槓桿亦需要一個穩定的宏觀經濟﹑金融環境。目前經濟下行壓力較大，宏觀調控上需要強調財政政策﹑貨幣政策的逆周期調節作用，以保證經濟運行在合理區域，結構性去槓桿才可以向前推進。

堅定執行出清殭屍企業

陳雨露又指出，去槓桿政策是防範化解金融風險的重要途徑，而歷次國際金融危機的教訓之一，是一個國家宏觀槓桿過高，或短期宏觀槓桿率升幅過快，往往成為爆發系統性金融危機的重要原因。

他又指出自2016年以來，內地去槓桿政策已取得初步成效。早年宏觀槓桿每年平均上升10多百分點，所以風險積累較大。從2016至2018年間，宏觀槓桿率每年上升5.8個百分點，而去年宏觀槓桿率下降1.5個百分點，穩槓桿目標初步實現。

他又明言殭屍企業出清要堅定執行，一方面可以釋放沉澱的資源，另一方面可以騰出更多金融資源，連用到更高效率行業及企業。

此外陳雨露指出發展綠色金融須完成3項核心工作，包括構建統一的綠色金融標準體系，完成綠色金融發展的制度環境，在綠色金融國際化進程，仍需要持續推動。