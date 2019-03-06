標普指內房發債潮雖解近憂　長遠潛伏危機

2019年頭兩個月，鳥少內房企業發境外債券，合共總值207億美元。標普全球評級發表報告，指出發行境外債雖然可以緩對短期流動性問題，但債務增加長期或會帶來風險。

發債額已超過置換今年到期債券規模

年初至今，內房企業發行的美元債券規模按年增加36%，同時，207億美元的發債額，也超過了2019年到期的現存境外債券總額的174億美元。

整體發債年期縮短 成本仍然高企

近期發行的境外債券期限都在兩年或以上，這些發債企業短期再融資壓力下降，資本結構輕微改善。

但是，由於境外發債的成本普遍高於境內融資，而且中資企業面臨外匯和跨境交易風險。而目前內房企業發債的平均到期日仍然較短，2016年11月至2017年1月的發債年期約4年，但2018年11月至2019年1月已經縮短至2.7年。

標普警告，如果內房企業拿起熱情再次高漲，或者樓市冷卻程度較預期嚴重，那麼這些企業改善槓桿率的趨勢可能會暫停，甚至會轉向。

小型或實力較弱企業 仍有流動性風險

標普全球評級信用分析師梁蔚表示：「鑑於近期境外發債的成本高於境內發債，因此2019年有大量境內債務到期且評級較低的內房企業，未來將面臨更大的償債壓力。」

報告指出，小型開發商面臨的再融資形勢依舊嚴峻，實力較弱的企業未來幾個月面臨短期流動性緊張，仍然有違約風險。