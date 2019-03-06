騰訊股價見半年高　因遊戲業務兩大好消息支持

騰訊（0700）連升三個交易日後，今日續升約1.7%至367元，續創半年高。騰訊股價反彈，主要原因之一是遊戲業務迎來兩大好消息。

潛在「爆款」《完美世界》手遊上線

首先，是騰訊與內地另一遊戲商完美世界聯手打造的大型多人在綫角色扮演遊戲（MMORPG）手遊《完美世界》獲發版號，並會於今日正式上線，個人電腦桌上版會同步登場。

《完美世界》被視為騰訊近月上線的產品當中最具備「爆款」潛力的作品，目前已獲千萬份預約，備受玩家期待。騰訊管理層去年在業績會議上亦有提到，《完美世界》所屬的MMORPG種類「吸金」能力較高，每用戶平均收入（ARPU）較其他遊戲種類高。

《王者榮耀》更新後，付費率有明顯上升。（路透社）

王者榮耀付費收入按月大增1倍

新遊戲推出外，現有遊戲的吸金能力都有提升。騰訊王牌手遊《王者榮耀》過往一直廣受歡迎，但欠缺適當的付費系統，令吸金力有限。不過今年初《王者榮耀》進行大更新，引入了「戰令」系統，不但有助為遊戲帶來新的體驗，更提供了更多的「付費點」，令該遊戲的付費率大提升。野村估計，王者榮耀2月的營業額高達70億元人民幣，按月大增超過1倍。

《王者榮耀》作為多人在線戰術競技（MOBA）游戲，產品生命周期一般比較長，例如同類型的《英雄聯盟》、《DOTA2》都是著名的長壽遊戲。以《王者榮耀》本身的熱度和玩家基數來說，要再維持「火熱」好一段時間應該都不是問題，這次騰訊成功為《王者榮耀》的付費率大增逾倍，將會為公司持續帶來不錯的收入。