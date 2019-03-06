萊坊：去年港「超級富豪」數目亞洲第4多　未來5年或再增27%

隨着亞洲區經濟發展加快，區內富豪人數亦不斷上升。萊坊發表的第13份《財富報告》顯示，去年亞洲成為全球超級富豪人數第3高的地區，總人數達48,245人，按年升3％。

萊坊將資產淨值達3,000萬美元或以上的人士，界定為「超級富豪」，發現日本擁有18,534名超級富豪，成亞洲之冠；中國則有9,953名排第2；新加坡及香港分別有3,598及3,010名超級富豪。

未來5年全球「超級富豪」或再多22％

至於全球「超級富豪」人數最多的地區是歐洲，人數達70,627人，按年升4％；北美洲排第2，人數有51,912人，按年升3％。目前全球「超級富豪」人數達198,342人，按年升4％，萊坊預料2018至2023年間，總人數將進一步上升至22％，達25萬人。增長最快的地區是印度，5年內增幅達39％至2,697人；其次是菲律賓增幅達38％；中國排第3，增幅亦有35％。

未來5年香港增幅則有27％，人數或進一步升至3,821人。

紀言迅指中國在吸引跨境和本地私人資本投資方面，全球排名第12位。（余俊亮攝）

萊坊亞太區研究部主管Nicholas Holt表示，雖然亞洲區經濟增長或放緩，但中期投資前景仍然樂觀。不過中美貿易緊張、中國經濟放緩，以及英國「脫歐」的不穩定性，將壓制投資者未來12個月的情緒，若情況惡化或進一步影響市場，惟相信亞洲仍是全球經濟的增長動力。

本港私人資本投資 不足1成來自國際投資者

另外，香港在吸引跨境和本地私人資本投資方面，全球排名第3位，不過萊坊執行董事兼估價及諮詢部主管林浩文卻指出，當中有逾9成投資屬本地或來自中國的投資，不足1成為外國投資。

萊坊董事及大中華研究及諮詢部主管紀言迅亦指出，中國在吸引跨境和本地私人資本投資方面，全球排名第12位，受法規不完善及市場不透明等因素影響下，跨境資金僅佔16%，因此認為，當局有需要作出更大努力去增加市場吸引力。