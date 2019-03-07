【首富的時間管理】貝佐斯：時時刻刻為未來2到3年的目標努力

不論貧富，每人每日一樣有24小時，能否善用時間往往成為「成功」與否的關鍵。亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos） 於最新公布的《福布斯》全球富豪榜，蟬聯全球首富，遠遠拋離排第二、三位的蓋茨（Bill Gates）和巴菲特（Warren Buffett），在時間管理上當然有個人之處。

貝佐斯上月於紐約一活動上便分享了他是如何管理時間的，據《Business Insider》報道，貝佐斯強調，他管理時間的方式，是專注於實現之後2到3年的計劃。

他解釋，自己有不少遠大目標，但願景固然重要，卻不是拿來日日關注的，重要的是開始實際行動，將大多數時間花在今天，今年、甚至接下來兩三年發生的事上，為此制定日常計畫和目標。「切記要將絕大部份精力和注意力放在兩到三年的時間範圍內。」貝佐斯表示。

亞馬遜創辦人貝佐斯除了對時間管理有心得外，對如何交朋友、面對失敗等也有不少金句，即睇：

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以上所說的不單是貝佐斯的時間管理之道，也是全球最成功之一的公司亞馬遜的管理之道。貝佐斯稱，當外界讚賞亞馬遜季度業績時，他會想到那個季度的成績，是兩三年前的工作所形成下來的，而現在亞馬遜的高級主管已在制定2021年或2022年的季度業績目標。

貝佐斯補充，願景不是不重要，但不需時刻注意，而是一個標準，可以於未來某一刻感到迷茫困惑時，隨時回到這個標準來，而他總是鼓勵大家要用力抓住願景，並堅持下去。