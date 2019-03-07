堪薩斯儲銀報告稱　聯儲局或需要再擴大資產負債表

美國堪薩斯聯儲銀行最新發表的報告，指出聯儲局考慮何時停止縮表之餘，更有可能重新擴展資產負債表。

聯儲局在2008年金融危機後，大肆向市場購入債券等資產，透過擴大資產負債表以壓低利率來刺激經濟。至2017年第3季末，當局展開縮減資產負債表行動，決定從已到期的債券收回資金後，不再重新投入債市。目前聯儲局每月縮減資產負債表500億元（美元‧下同）的進度，引起不少批評，包括總統特朗普。

目前銀行存入存款準備金約1.7萬億元

隨着近期美國經濟動力不如以往，聯儲局主席鮑威爾在1月底的議息會議後，指出縮表行動會在今年內結束。有關說法即時引起市場關注，聯儲局的資產負債表內，持有當地銀行業存入的儲備金應保持在哪一個水平。

堪薩斯聯儲銀行的最新研究報告指出，聯儲局應在資產負債表內，持有由銀行存入的存款準備金約1.5萬億元。而目前在聯儲局的資產負債表內，銀行存入的存款準備金規模為1.7萬億元，即當局可以再縮表的空間有限。

紐約儲銀總裁﹕並無銀行存入存準金水平偏低問題

就有關縮表進度，《路透社》向負責有關行動的紐約聯儲銀行總裁ohn Williams提問，他指出當局會將銀行存入的準備金訂出一個範圍，而當局制定利率時，並非參考有多少存款準備金，又指出目前當局並無受到銀行存入的存款準備金偏低問題影響。

堪薩斯聯儲銀行的報告又指出，若聯儲局向銀行提供資金的基準利率，及銀行透過存入的存款準備金，而獲得聯儲局支付的利率息差拉闊，將會導致聯儲局資產負債表內有關銀行存入的存款準備金水平，降至1.1萬億元。