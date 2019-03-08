【初創吹至有？】調查指歐洲AI公司　40%不是真的做AI

近年全球出現很多初創公司，部份更單憑一個概念就吸納「億億聲」投資，在全球快速擴張，然後爆煲。「風口站對了，豬也可以飛」，彷彿偉大的科技前瞻，都是用來吸引投資者的幌子。繼共享經濟之後，近年又有新的炒作賣點，就是「人工智能」（AI）。

位於倫敦的投資基金MMC發表最新調查報告，發現歐洲2.830間聲稱是做AI的初創公司，大約有40%主要業務根本沒有AI成份。

藉AI一詞炒作 冀吸引投資者

該報告調查了13個歐盟國家的初創企業，包括業務和資金來源，但沒有公開企業名稱。

報告顯示，現時初創界拿AI一詞來炒作，希望吸引資金，以及讓他們定位起來是科技企業。

MMC研究部主管David Kelnar向《CNBC》表示：「市場有大量炒作，我們希望提升投資價值的方法之一，就是幫助撇清雜音，突顯初創公司的技術。」

有調查發現，部份自稱AI初創的公司，核心業務不是做AI，這樣的聲稱是為了吸引更多投資。（路透社）

融資較傳統軟件公司多 估值亦較高

他表示，歐洲正進入「AI創業時代」，每12間初創企業，就有1間將AI視為業務核心，比起2013年大增，當時每50間初創只有1間做AI。

不過正如調查顯示，當中有不少公司並做真的做AI。自稱為AI初創的好處之一，就是可以吸引更多資金。MMC發現，2015年以來，AI掛帥的公司融資較傳統軟件公司多15至50%，AI初創的估值亦高於其他軟件初創。

申請無用專利「扮嘢」 無盈利價值

知識產權律師行Gill Jennings and Every的合夥人Peter Finnie指出，為了使公司看起來更值得投資，AI初創還會申請一些專利，令相關專利申請數目大增。

不過他指出，從知識產權來看，這些AI專利幾肚沒有任何價值，並預期AI泡沫最終有可能因為知識產權無法變現而爆破。

歐盟正制定方針 讓AI有明確定義

40%AI初創魚目混珠，背後原因原來是沒有官方的AI定義。歐盟將AI定義為一種技術，允許系統分析以及做出決策。這種定義太過空泛，讓很多初創企業有機會濫竽充數。

歐盟正制定一套圍繞AI的指導方針，以幫助建立更明確的AI定義，以及確保使用AI時會顧及道德。