報告指去年中資企業歐盟FDI為173億歐元　較兩年前大減逾5成

中資企業在歐洲投資的豪氣，似乎不若以往。據《路透社》引述德國墨卡托中國研究中心，及紐約研究公司榮鼎諮詢進行的調查發現，去年中資企業在歐洲進行的直接投資（FDI）合共173億元（歐元‧下同），較2016年的370億元，大減逾5成。就算與2017年相比，跌幅仍達到40%。

中資企業在歐洲的直接投資銳減，與內地對國企實施針資本管制，及收緊了投資規則，以阻止資金外流，及穩定人民幣匯率。

同時歐洲多國政府亦擔心，獲中國政府支持的企業，有很大機會獲得關鍵技術及敏感基礎設施。

研究員認為報告最新的數據，反映出與中資企業在全球直接投資進一步下降趨勢一致。

對英法德三地投資 佔中資在歐盟投資45%

調查又指出，英﹑法﹑德三國為中國最大直接投資的前3名，合共79億元，不過隨着中資企業增加在瑞典及盧森堡等地投資增加，導致中國對英﹑法﹑德三國投資佔對整體FDI投資比重，由2017年的71%降至45%。

報告亦指出中國在歐洲的投資對象亦有轉變，其中對交通﹑公用事業及基礎施施領域的直接投資下降，但對金融服務﹑衛生﹑生物技術等領域，投資增加。

另一方面歐盟今年4月起，就外資進入區內28國的直接投資進行審查，以維護歐洲安全及戰略利益。研究員預料新的投資審查框架會對中國投資者帶來影響，又指出去年中國在歐洲的併購交易中，有82%最少符合一項歐盟新投資審查框架的新標準。