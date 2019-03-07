中證監方星海稱科創板已開門迎客　將註冊制寫入證券法

內地於上周六凌晨公布科創板等細則。據《財聯社》報道，中國證監會副主席方星海今日出席兩會時指出，目前科創板已可以開門迎客，各方均在積極推進工作，只要發行人及中介機構準備工作順利，便很快有企業上市運作。

至於何時有會企業在科創板掛牌，他指出難以說出具體時間，目前推進工作的總體指導思想是保證質素情況下，以最快速度推動落地。他又指出科創板註冊制前一階段的任務已完成，有關工作順利推出是因為註冊制符合證券法改革方向。證券市場改革內容較多，很重要的一點就是發行制度改革，明言是牽一髮動全身的改革制度，註冊制正是要解決發行制度問題，要按市場方式改革發行制度。

他亦透露了有關科創板企業審核工作，其中上交所會就申請進行審核，為期不超過6個月，證監會的註冊程序不會超過20個工作日。若發行人及中介機構積極配合，並盡快就問題作反饋，審核很快會有結果。他又指出會盡快將註冊制寫入證券法。

暫無意考慮放寬外資A股比例

當內地傳媒《一財》問及有關外資持有A股比例上限會否調整時，他直言暫不考慮放寬。

另一方面，有記者問到是否需要有措施令市場活躍時，方星海笑言不好作評論，惟認為現時市場尚算活躍。

此外就有關滬倫通的進程，方星海指出要視乎英國情況，又指出股指期貨開放的相關措施正在研究，預料在今年內會推出。