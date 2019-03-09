金管局入市接錢　李達志：港元再次觸及弱方兌換保證不足為奇

港匯近日偏弱，今晨紐約交易時段再度觸及7.85的弱方兌換保證，金管局逾半年來首次入市，向市場沽出美元、買入總值15.07億的港元。香港銀行體系結餘於3月12日將減少至748.02億元。

就最新一次市場操作，金管局副總裁李達志表示，今次港元匯價觸及弱方兌換保證水平，主要是因為在12月底年結過後，銀行對資金需求有所下降以致銀行同業拆息偏軟，港美息差因而明顯擴闊，引發市場人士買美元沽港元的套息活動，帶動港元逐漸轉弱。

他亦表示，基於市場港元流動性仍然充裕，貸款需求不大，又缺乏大型集資活動，再加上美聯儲於去年9月及12月共加息半厘，進一步推高美元拆息，令港美利息維持一定程度的差距。近一個月以來一個月期限的港美息差持續維持在1厘半左右，隔夜息差則徘徊在1厘半至2厘之間。

料市場套息活動會持續

李達志又稱，假如港元拆息和美元拆息之間仍然保持較大差距，相信市場套息活動會持續，促使港元於未來一段時間繼續偏弱，再次觸及弱方兌換保證亦不足為奇。2018年4月至今流出港元的資金只佔自2008年以來流入約1萬億港元的一小部分，資金流出港元亦是香港貨幣環境正常化的必經過程。金管局會一如以往，按照聯繫匯率制度的設計及運作安排，隨時準備好履行兌換保證承諾，確保貨幣穩定。