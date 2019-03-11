脫歐令人才、資金加速外流　智庫料英國損失40億美元

英國脫歐懸而未決，不少報告都表示未見其利、先見其害，企業也謀求撤走當地的基地，在其他歐盟國家另建總部。有智庫調查報告指出，單單是企業、資金及人才遷出英國，就已經令當地損失40億美元。

100間企業搬去都柏林 60間去盧森堡

獨立智庫New Financial的報告，是目前英國脫歐金融業方面最盡細的報告之一。該智庫統計了多間金融公司，到目前為止有100間會搬到都柏林，60間搬到盧森堡，41間搬到巴黎，40間搬到法蘭克福，32間搬到阿姆斯特丹。

法蘭克福最吸引銀行 交易平台愛阿姆斯特丹

不少大型金融企業都已經宣布搬走，高盛投資管理、摩根士丹利投資管理以及領航投資，都選擇都柏林，而施羅德、摩根大通資產管理以及Aviva投資都選了盧森堡。

法蘭克福的新「住客」之中，接近9成都是銀行，而阿姆斯特丹的新公司，有三份之二都是交易平台或經紀商。巴黎則是銀行業市場和交易業務的熱門落腳點，且有多種不同企業進駐。

英國脫歐令大量金融企業搬離英國，倫敦金融城將大受打擊，相關稅收亦會減少。（路透社）

5000職位將外移 未來還陸續增加

大量企業遷移，隨之來而人才流失。New Financial預計有5,000名員工外移，或者改由新總部地點招聘，未來幾年這數字將繼續增加。

此外，報告還衡量了轉移資產和資金的規模。10間大型銀行和投資銀行，將會轉移合計8,000億英鎊的資產，相當於英國銀行業資產總規模的10%。小部份保險公司已經將350億英鎊資產移出英國，而幾間資產管理公司合共移走650億英鎊資金。

削弱英國地位 減少金融行業稅收收入

由於規模如此之大，New Financial創辦人兼董事總經理William Wright表示，倫敦受到的打擊超過預期，而且情況會惡化。

「業務將會繼續從倫敦流失到歐盟，愈來愈多當地業務，要透過子公司來進行。這樣會削弱英國在歐洲銀行和金融業的影響力，減少來自金融行業的稅收收入，並減少英國對歐盟的金融服務出口。」