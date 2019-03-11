縮短工時有利經濟　韓國人「課外活動」消費大增

亞洲區工時長，部份人的觀念是長每天工作十幾小時，才是有「績效」，才是對經濟最有利的事。不過韓國最新統計指出，去年縮短工時之後，人民有多餘的時間，文娛體育活動消費大增。

每周工時由68小時減至52小時 刺激消費

《韓聯社》報道，韓國去年7月縮減每周最長工時，由68小時減至52小時。韓國央行和統計廳公布數據顯示，2018年韓國家庭教育支出增長3.2%，娛樂支出增長4.6%，分別是最近9年及7年最高增長。

校外課程受觀迎 全年教育開支增長3.2%

韓國與香港一樣，近年出生率一直下降，學生人數減少，為甚麼家庭教育支出會大增？原來除了人均校外教育支出增長，去年7月縮短工時之後，多了人報讀校外課程，是不能忽視的重要因素。

早了下班，部份韓國人會選擇休息一下，到便利店買幾罐啤酒自斟自飲。（視覺中國）

放工後運動 大量室內棒球場、射箭場開業

韓國央行分析，20至39歲上班族，下班後有時間參與文娛體育活動，帶動第3季起教育開支明顯增長。

而在零售業方面，亦傳出了好消息。去年戶外、露營及遊戲產品銷量有明顯增長。從國稅廳統計數據來看，經營室內棒球場、室內射箭場、室內高爾夫球場以及健身室等運動設施的商家，大幅增加了27.9%。而央行分析，釣魚、瑜伽等休閒運動成為熱潮，帶動了相關行業銷售增長。

少出外應酬 改買紅酒、啤酒回家自己飲

不想做運動的打工仔，生活也有改變。過去較多人會放工後出外飲酒，最近韓國人喜歡到便利店買便宜的紅酒和幾罐啤酒，回家自斟自飲。去年韓國葡萄酒和啤酒進口量，就分別大增11.5%和17.1%。