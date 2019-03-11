八達通擴張網上消費業務　推虛擬預付卡O! ePay Mastercard

八達通有意擴張網上消費業務，與Mastercard合作，推出虛擬預付卡O! ePay Mastercard。簡單而言，如客戶擁有八達通旗下的O! ePay戶口，可選擇在手機開通這張虛擬預付卡，功用與一般信用卡相似，客戶可用它在網上消費。

手機開通 針對不想用信用卡的客戶

八達通行政總裁張耀堂表示，O! ePay Mastercard主要是針對一班喜歡網上消費的年輕客戶，以及一些不想以信用卡或扣帳卡網上購物的客戶。他表示暫時未打算推出實體卡，因為實體卡仍有Mastercard的存在，兩者業務不希望重疊。

八達通行政總裁張耀堂（右三）表示，O! ePay Mastercard可借助Mastercard連接外國網站，冀吸引一班不想用信用卡，但喜歡網上購物的年輕客戶。（梁鵬威攝）

借Mastercard網絡接入外國網站

他又指，網上購物市場增長潛力大，Mastercard亦有強大銷售網絡，八達通可借助這個網絡，將支付系統接入到外國網站。根據O! ePay政策，每名客戶最多可用該預付卡每日消費1萬元。

據公司介紹，所有以O! ePay Mastercard支付的帳項，會從O! ePay帳戶直接扣除。客戶可透過「轉數快」從銀行帳戶、或於任何7-11便利店，或透過備有NFC（近場通訊）技術的流動裝置，以八達通卡轉帳至O! ePay帳戶。