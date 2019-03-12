加盟店是創業還是「另類打工仔」？　看看7-11的經營策略

創業有很多方法，其中一個方法是出一筆錢做著名品牌的加盟店。不過韓國去年底調查顯示，加盟店平均壽命只有4年，而日本最近更爆出7-11加盟店請不到夜班的苦況，令人重新關注加盟店是否「真係咁筍」。

韓國加盟店 平均壽命僅4年多

相信選擇加盟店創業的人，無非是希望在大公司的指導、入貨和管理之下，更有把握可以做到生意。然而去年底韓國有調查顯示，2015年連鎖加盟店的平均壽命只有52個月，即4年零4個月。

而最短命的加盟店是餐飲業，其中咖啡店平均壽命只有27個月，即兩年零3個月。

韓國的統計發現，加盟店平均壽命只有52個月，藥店情況較佳，食肆就相對短命，咖啡店平均更只有27個月壽命。（視覺中國）

在韓國的對岸日本，近期加盟店的處理受到關注。早前7-11便利店爆出加盟店無法請到夜班員工，而要店主長時間工作，希望改變24小時營業這種方式。

其後7-11加盟店向記者表示他們的困境，揭露了加盟店的苦況。

銷售額減去入貨成本 毛利與總部分成

《日本經濟新聞》分析了7-11加盟店的毛利分配方式，其實每間合約都有點不同。大致上是，加盟店的銷售額減去商品成本，得出的毛利需要分成。

這部份的毛利要與總部分成，一般來說，總部會分得4成至6成的毛利，據了解如果由總部提供店舖，總部可分得大約6成毛利。

加盟店負責人工支出 深夜開店幾乎必蝕

然而，加盟店還要負擔營運成本，最重要的是人工支出。

這點就有很大的影響，特別是7-11加盟店，由於一定要通宵開舖，夜班工資較高但一般都是蝕本，因此對加盟商來說要精打細算。

有加盟店店長就是計算過後，「加人工也有個限度」，最後請不到人而要自己日做十幾小時，最後爆出希望改變24小時制度。

7-11半夜營業的其中一個主要原因，是方便補貨，以應付朝早繁忙時間的需求。（路透社）

24小時開店滿足社區需求 深夜方便補貨

為甚麼總部不想縮短營業時間？這方面有三大原因。一是7-11總部認為24小時營業的便利店是「社會基礎設施」，要滿足社區需求。

二是店內補給一般都是在深夜進行，而半夜補充了足夠的商品，在早上繁忙時段就有更好的營業額，對加盟店也有利。

第三點是，人工費高是加盟店的事，與總部分成無關係，但不開店有機會令銷售額減少，即是會直接影響總部的分成。

日本7-11總部已擴大試驗計劃，除了10間直營店之外，部份加盟店亦將於3月中試行晚上關店，開店時間為早上7時至晚上11時。（路透社）

人工10年上升超過兩成 長遠難以為繼

7-11的加盟商、便利店加盟店聯盟副執行委員長吉村英二指出，近10年7-11店舖每天平均收入基本持平，人工費用卻上升兩成至3成。

加盟店愈來愈難做，7-11總部也曾經採取措施，在2017年9月，將加盟店每年的授權費用下調1%，是創業以來首次下降授權費。這次降價成為總部盈利減少的重要因素，2018年3至11月的營業利潤下降1.1%。

然而，埼玉縣一間加盟店的店長表示，人工費用明顯上升，如果不是每年都降價，長遠難以為繼。

目前日本7-11總部正計劃3月中試行晚上關店，上星期宣布除了10間直營店之外，亦加入部份加盟店，希望得到更詳細數據。