AIA推保險金信託轉介服務　可度身訂造財富傳承方案

近年不少本地富豪均會提前為財產分配安排做好準備，以免於身故後出現子女爭產等局面。友邦香港（AIA）宣布，推出保險金信託轉介服務，保費總保費達100萬美元（約780萬港元）或以上的新客戶，可獲安排轉介至獨立信託公司ZEDRA（智德），以度身訂造一套財富傳承方案。

可分階段派發身故賠償

友邦香港及澳門首席財富管理總監張嘉駒指出，近年本港富裕人士愈來愈多，流動資產逾100萬美元的高淨值人士達到17萬人，令財富傳承方案需求上升，2017年新造的私人信託達到1.4萬至1.7萬個。

他介紹指，若客戶於AIA購買合資格產品，新保單整付保費達100萬美元，或年繳保費達10萬美元或以上，即可獲轉介至智德，並因應客戶需要訂身訂造一套保險金信託方案，例如當委託人身故後，將身故賠償分階段派發予受益人，又或確保其遺產用於慈善事業。

張嘉駒表示，現時本港已取代紐約成為全球最多超級富豪聚居城市，區內對財富傳承服務需求殷切。（文顥宗攝）

提供信託成立費及年費優惠

張嘉駒續指，客戶於於新保單繕發後6個月內，可享轄免信託成立費及年費優惠。他表示，現時坊間信託成立費一般為4萬至7萬元，年費則約8,000元，而AIA與智德則提供2,000元的優惠年費。他認為，雖然保險產品本身已是財富傳承的工具，但透過成立保險金信託，除了可滿足受益人於不同人生階段的需要，亦可減少遺產傳承的糾紛，例如若受益人未滿18歲，保費賠償將歸於其監護人保管，但保險金信託則可確保遺產用於受益人身上。

此外，友邦同時宣布，現有客戶只要持有一張整付保費達100萬美元或年繳保費10萬美元或以上的保單，4月起即可享有由安永會計師事務提供的稅務及法律諮詢服務，首小時費用全免，其後則每小時收費500美元（約390港元），較坊間收費每小時約800美元（約6,300港元）為低。