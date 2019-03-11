張華峰冀A股期貨3個月內可推出　籲當局推更詳細規則以防風險

香港交易所（0388）宣布獲MSCI授權發行A股期貨。立法會金融服務界議員張華峰指出，對香港而言屬好事，期望可以帶動其他衍生工具發展。他相信程序與滬深港通相若，按以往經驗，希望3個月內可正式實行，又指出現時市場競爭較以往大，既然宣布了便希望可以把握時間。

他又認為當日後香港發行A股期貨時，將會覆蓋400家內地A股公司，交投料會較新加坡A股期貨更活躍。又指出內地市場波幅較港股高，相信有助吸引更多投資者。

不過A股期貨或較為複雜，而內地投資者對衍生工具認識不深，或未能掌握到風險，因此期望當局可以訂出更詳細規則，以防範風險及保護投資者，期望可與中證監﹑香港證監會及港交所（0388）就A股期望進行磋商。

料日後外資不會再觸及持A股比例上限

內地A股大族激光（深：002008）因觸及外資持股達28%比例上限，遭到MSCI剔出旗下指數。張華峰指出待日後MSCI提高A股佔新興市場指數權重，外資能參與投資的A股數目增加，屆時外資持股上限便不易被觸及。

此外張華峰又透露，今日與政協副主席陳元會面討論債券通南向，對方明言重視債市發展，認為可以壯大香港人民幣資金池，並可以促使其他持有人民幣的國家在香港買入人民幣債券，同時指出這對大灣區及一帶一路均有重要意義。