4間券商因保薦人缺失　遭證監共罰款近7.9億元　瑞銀吊銷牌照1年

證監會對4間涉及保薦人缺失的券商，開出「天價」罰款！瑞銀﹑渣打證券﹑摩根士丹利亞洲及美林遠東，合共被罰款7.86億元，瑞銀香港更遭暫時吊銷牌照1年，期間瑞銀將不得為任何上市申請擔任保薦人。

證監會對瑞銀的處分，可以說是歷來最重。

證監會指保薦人對上市過程有頗大程度控制。若保薦人進行的盡職審查工作未能符合標準，導致不適合上市公司仍獲得上市地位及最終倒閉，或會令公眾投資者蒙受巨大損失，以及打擊公眾對香港金融市場信心。因此必須就保薦人的缺失處以具阻嚇作用。

今次證監會行動是涉及3宗上市申請，3宗申請均與瑞銀香港有關，包括已除牌的中國森林﹑目前仍停牌的天合化工（1619），以及另一宗並無披露名字的上市申請。瑞銀因而遭到當局罰款3.75億元，以及暫時吊銷牌照。

其中一個上市申請個案為天合化工

證監會又指出，渣打因在2009年作為中國森林其中一名保薦人，卻無履行責任，罰款5,970萬元。

美林遠東及摩根士丹利亞洲，同樣涉及保薦人缺失，而分別遭到證監會罰款1.28億元及2.24億元。兩間券商為天合化工聯席保薦人。

瑞銀香港稱樂於遺留問題得以解決

對於今次證監會作出的處分。瑞銀香港發言人指出，瑞銀已獲知香港證券及期貨事務監察委員會的調查結果，樂於與香港上市保薦牌照(IPO sponsorship license)相關的遺留問題得以解决，又指出將繼續爲香港客戶提供服務。

摩根士丹利亞洲發言人表示，拒絕評論。

而渣打發言人則指出，能與證監會解決有關個案表示歡迎， 而在2015年1月該行已關閉包括新股上市等證券業務。未來該行會致力符合合規要求，並會繼續對其他業務進行投資，並進行改善。