瑞銀曾任兩問題公司保薦人　被指存廣泛不足　證監開出最嚴罰單　

證監會針對涉及缺失的保薦人重罰，對包括瑞銀﹑渣打證券﹑摩根士丹利亞洲及美林遠東這4大券商，開出合共近7.9億元的天價罰單。瑞銀不單止遭到罰款3.75億元，更遭暫時吊銷瑞銀就機構融資提供意見的牌照1年，期間瑞銀將不得為任何上市申請擔任保薦人。當局對瑞銀的處罰，可以說是歷來最重。 證監會指出瑞銀的保薦人缺失涉及包括中國森林及天合化工（1619）在內的3宗上市申請；所識別出有關的不足之處涉及範圍廣泛。瑞銀則指出，樂於與香港上市保薦牌照(IPO sponsorship license)相關的遺留問題得以解决。 當局明言，保薦人對上市過程有頗大程度控制。若保薦人進行的盡職審查工作未能符合標準，導致不適合上市公司仍獲得上市地位及最終倒閉，或會令公眾投資者蒙受巨大損失，以及打擊公眾對香港金融市場信心。因此必須就保薦人的缺失處以具阻嚇作用的罰則。

未見有瑞銀考察中國森林旗下項目紀錄

瑞銀在中國森林及天合化工上市時，均是聯席保薦人，前者已除牌，後者則遭到證監會勒令停牌。至於第3宗新股申請，當局並無披露相關資料。

證監會指出，在調查期間發現瑞銀並無就中國森林業務多個核心範疇，作出合理盡職審查。當局指出瑞銀香港出大約於2009年5月或6月，成為中國森林上市申請其中一名聯席保薦人，可是瑞銀成保薦人後，卻並無對中國森林的森林進行考察。

雖然瑞銀聲稱在2008年時，以時任聯席帳簿管理人身份，於中國森林在雲南及四川的森林進行實地考察，卻未能提供任何考察紀錄或識別出有關考察的確切位置。

瑞銀聲稱包括律師及森林專家在內的其他專業人士參與了部份實地考察工作，卻並無獲指示核實中國森林招股章程內披露的森林是否存在。

證監會指瑞銀並無提供，對中國森林旗下項目考察紀錄或識別出有關考察的確切位置。（視覺中國）

證監會稱天合主導了盡職審查

至於在天合化工的個案中，瑞銀並無遵從《操守準則》第17.6段內，有關盡職審查會見的具體指引。

證監會指出，天合介入盡職審查訪談。瑞銀與10名天合客戶進行訪談，其中6名以電話方式或，在天合位於內地錦州辦事處以面對面方式接受訪談，而其餘客戶則在其本身的處所接受訪談。

瑞銀並無就安排有關訪談或確認訪談的模式及地點，直接與有關客戶聯絡，反而是天合主導，由其通知瑞銀哪些客戶未能出席面對面訪談，以及哪些客戶拒絕在其營業處所進行訪談。同時並無證據證明瑞銀曾採取任何步驟，向有關客戶查詢為何不答應在其辦事處接受訪談。

證監會又指出，與天合客戶訪談期間，並無處理訪談中出現的預警跡象，而訪談問題模糊不清。

現時仍停牌的天合化工，被證監會指出，主導了由瑞銀等券商進行的盡職審查訪談。（視覺中國）

歐達禮明言對失職的保薦人追究責任

對於今次證監會對包括瑞銀在內的4間券商作重罰，行政總裁歐達禮指出，執法行動針對是保薦人缺失，特別是保薦人在進行首次公開招股的盡職審查時所犯的缺失。執法行動顯示證監會高度重視保薦人的高操守標準，因為這樣才能保障廣大投資者，及維持香港金融市場的廉潔穩健及聲譽。有關執法行動向市場傳達強烈而清晰的訊息，就是會亳不猶疑地就失職保薦人所犯的失當行為追究對方責任。

證監會行政總裁歐達禮指出，當局會亳不猶疑地就失職保薦人所犯的失當行為追究對方責任。（視覺中國）

瑞銀香港稱樂於遺留問題得以解決

對於今次證監會作出的處分。瑞銀發言人指出，瑞銀已獲知香港證券及期貨事務監察委員會的調查結果，樂於與香港上市保薦牌照(IPO sponsorship license)相關的遺留問題得以解决，又指出將繼續爲香港客戶提供服務。

摩根士丹利亞洲發言人表示，拒絕評論。

而渣打發言人則指出，能與證監會解決有關個案表示歡迎， 而在2015年1月該行已關閉包括新股上市等證券業務。未來該行會致力符合合規要求，並會繼續對其他業務進行投資，並進行改善。

張智威認為，未來上市公司質素會更高。（張浩維攝）

張智威稱可以提升上市公司質素

信誠證券聯席董事張智威認為，近日證監會搜查金利豐（1031）、又對投行的保薦人缺失作出處罰，反映證監會對打擊市場違規行為決心大，而作出高額罰款，是希望對市場有震懾作用。

張智威指，未來投行在擔任上市公司保薦人會更加「揀擇」，未必會讓部分「踩鋼線」的公司過關上市。而因為投行在盡職審查上需花更多功夫，故會增加成本，令保薦人工作收費更高，上市公司的上市過程或會更久。不過，這對新股市場來說是好事，除了可以保證股份質素，也可減少出現上市公司帳目有問題的個案。