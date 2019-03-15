【2019兩會】李克強稱中國面臨新的下行壓力　要激發市場活力應對

國務院總理李克強今早舉行記者會，有記者問及內地經濟情況是否較預期嚴重，以及會減息等問題。李克強直言要「開誠布公」，指出中國經濟確實遇到了新的下行壓力，而世界經濟都在放緩，就在這1個多月期間，幾大國際權威機構都在調低世界經濟增長的預期。

他又指出內地適度調低增速預期目標，用的是區間調控的方式。既和去年經濟增速相銜接，也表明不會讓經濟運行滑出合理的區間，向市場發出的是穩定的信號。

他又指出在推進供給側結構性改革的進程中，面對國際貿易保護主義抬頭的背景，能實現6.6%的增速的確是來之不易。總量達到90萬億元人民幣，在這個基礎上，今年預計增長6%至6.5%，這是高基數、大總量上的增長，可以說本身就是進。

稱大水漫灌不可取

李克強表示，面對新的下行壓力，要有有力舉措。一種辦法是搞量化寬鬆，超發貨幣、大規模提高赤字率，所謂“大水漫灌”，一時可能有效，但會帶來後遺症，所以不可取。還是要堅持通過激發市場活力，來頂住下行壓力。

他又指出早年內地經濟亦曾遇到下行壓力，當時採取的就是激發市場活力的措施，因為市場活力增強了，發展的動力必然增強。

已留政稀策空間應對不確定因素

李克強明言，今年不確定的因素不少，還要有更多的應對準備，留有了政策空間。

他指出今年政府提高赤字率0.2個百分點，沒有超過國際上說的所謂3%的警戒線。而且還可以運用像存款準備金率、利率等數量型或價格型工具，這不是放鬆銀根，而是讓實體經濟更有效地得到支援。

他指出不管發生什麼樣的新情況，都會立足當前、兼顧長遠，保持經濟穩定，保持中國經濟長期向好趨勢不變，指出內地經濟會始終成為世界經濟的一個重要穩定之錨。