【2019兩會】李克強稱可守不發生系統性金融風險底線

國務院總理李克強今日在兩會結束後舉行記者會，在回應有關企業仍面臨融資難及融資貴等問題時，指出要抓住融資難融資貴這個制約經濟發展、市場活力的“卡脖子”問題，多策並舉、多管齊下，讓小微企業融資成本在去年的基礎上再降低1個百分點。

李克強指出服務實體經濟，這是金融的天職，但是要確實面臨著實體經濟，特別是民營經濟、小微企業融資難融資貴的問題。去年內地已採取了一系列措施，遏制了融資難融資貴上升的勢頭。包括降低存款準備金率4次，其目的還是通過降低金融機構本身的成本，促進這些資金流向民營經濟和小微企業。

對殭屍企業不提供新資金

他進一步指出，對外開放是自主的抉擇，而且要按照競爭中性的原則，也就是對所有外資企業一視同仁的對待，同樣，對中國國內各類所有制企業都應該一視同仁。

現在在貸款問題上，的確需要清除一些障礙，引導金融機構改善內部管理機制，多跑民營企業、小微企業，為他們降低融資成本、減少不合理的費用出力。小微活，經濟才活，就業才多。

他亦指出內地政府也時刻注意防範金融風險。對於那些不具備生存條件的“殭屍企業”，不會提供新的貸款，對違法違規的所謂金融行為，該制止的制止，該打擊的打擊。他強調整完全可以守住不發生系統性金融風險的底線，加強金融服務和防範金融風險是相輔相成的。