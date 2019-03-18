傳Facebook推「臉書幣」　進軍支付產業　想做跨國P2P直接轉帳

歷經去年鬧得滿城風雨的隱私、個資風暴後，現在的Facebook打算進軍支付產業。 據傳Facebook正在研發自家的密碼貨幣「臉書幣（Facebook Coin）」，巴克萊銀行（Barclays）分析師Ross Sandler認為，如果這項計畫能成功，將能改變Facebook的商業模式，甚至創造出超過190億元（美元‧下同）（折合約1,482億元）的商機。 加密貨幣交易所Cobinhood業務發展經理孫彬盛，也從產業端的角度觀察，點出Facebook用區塊鏈發幣的三大優勢。 文：高敬原

Facebook正在研發一種與國家貨幣掛鉤的穩定幣（stablecoin），並與旗下WhatsApp、Messenger、Instagram通訊服務整合。（視覺中國）

Facebook的新野心：進軍支付產業

Facebook正在研發一種與國家貨幣掛鉤的穩定幣（stablecoin），並與旗下WhatsApp、Messenger、Instagram通訊服務整合，讓用戶像使用 Venmo、PayPal 一樣，在手機上直接向聯絡人發送匯款、國際轉帳。

事實上，這已經不是Facebook第一次展現對虛擬貨幣的興趣了，2010年時就曾推出Facebook credits，讓用戶可以用法幣購買Facebook點數，用於平台上的消費，概念也有點類似購買遊戲點數，僅限於購買特定商品。

旗下三大平台合共有27億用戶

這次Facebook想推出穩定幣，背後的野心比起9年前更大了，目前全人口約為76億，WhatsApp、Messenger、Instagram這三大平台用戶總和，就有大約27億個，值得注意的是，人口最多的國家中國，人口數約為14億，也就是說世界上沒有任何一個國家的法定貨幣，擁有27億人的潛在用戶。

如果Facebook的密碼貨幣真的推出，並達成所設定的願景，社群巨頭將能創造出，全世界最大的私人貨幣兌換市場，宛如一個新的中央銀行。

這次Facebook想推出穩定幣，背後的野心比起9年前更大了（GettyImages）

巴克萊銀行：Facebook Coin能創造190億美元營收

回顧Facebook近期的發展，濫用8700萬用戶個資的劍橋分析（Cambridge Analytica）事件、演算法調整、假新聞，讓許多用戶、廣告商對現在的商業模式大感失望。即便如此，Facebook的線上廣告營收依舊持續成長，今年以來股價已經上漲超過30%。

發展遇上瓶頸是不爭的事實，Facebook必須開拓新的營收來源。巴克萊銀行（Barclays）分析師Ross Sandler預估，如果臉書幣真的成功發行，推估在2021年前將可創造30億元（約合234億港元）營收，甚至超過190億元（約合1,482億元）也不是不可能。

發展支付系統，將成為Facebook下一階段重要功課，Ross Sandler談到：「在我們看來，光是建立這樣的額外收入來源，足以改變 Facebook 的股票走勢。」透過支付系統的建立，Facebook可以建立新的策略合作夥伴，創造出新的生態圈，然而對於才剛走過隱私、不信任風暴的Facebook來說，發展大規模的支付系統，在監管上勢必也將迎來各方更多的監督。

世界上沒有任何一個國家的法定貨幣，擁有 27 億人的潛在用戶。（VCG）

採用區塊鏈有何好處？專家點出三大優勢

通訊、社交平台業者進軍支付領域早已不是新鮮事，像是中國的微信、大家熟悉的LINE、韓國的KakaoTalk都是例子，而Facebook與上述業者最大的差別，在於採用區塊鏈技術。

從產業端角度觀察，Cobinhood業務發展經理孫彬盛認為，比起傳統與銀行或第三方支付合作的中心化模式，加入區塊鏈後能讓跨國轉帳更便利，「如果在支付方面與銀行合作，用戶做跨國轉帳、支付時會受到地域限制，像微信支付就不能從中國轉帳到台灣／香港，但使用加密貨幣等於繞過了銀行體制，可以做到跨國P2P直接到帳。」

再來就是法規的問題，孫彬盛指出，像是LINE就需要入股擁有電子支付執照的一卡通，才能提供信用卡以外的電子支付方式，「如果每個市場都要這樣做，時間跟金錢成本都不小。雖然採用密碼貨幣也會有一些防洗錢的合規成本，但相較之下應該是更划算的。」

未來基礎技術的整合，勢必會在個資、隱私上面對不少挑戰。（GettyImages）

再來就是法規的問題，孫彬盛指出，像是LINE就需要入股擁有電子支付執照的一卡通，才能提供信用卡以外的電子支付方式，「如果每個市場都要這樣做，時間跟金錢成本都不小。雖然採用密碼貨幣也會有一些防洗錢的合規成本，但相較之下應該是更划算的。」

如何保護交易紀錄隱私？Facebook可能不會使用公有鏈

此外，WhatsApp、Messenger、Instagram這三款服務，在數據分享的方式上有很多不同，像是WhatsApp主打訊息點對點加密，只留存極少數用戶數據，且用戶註冊時，WhatsApp目前只需要電話號碼就能完成；Messenger、Instagram則需要較完整的個人資訊，未來基礎技術的整合，勢必會在個資、隱私上面對不少挑戰。

「眾所周知公有鏈上每一筆交易都是公開的，」孫彬盛認為一般用戶都不會想公開交易紀錄，雖然可以靠「零知識證明」的技術，將交易紀錄隱藏起來，但這麼做會讓用戶間的交易成本暴增。「所以我推測臉書應該不會用公有鏈，有可能會是聯盟鏈或私有鏈，這樣其實對銀行的影響會比較大。」孫彬盛這麼觀察。

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【本文獲「數位時代」授權轉載。】