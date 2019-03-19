滙豐保險擬強化網上投保平台　冀推可扣稅延期年金

滙豐保險去年新造人壽業務保費按年升33.8%，市場份額增加2.7百分點至15.4%，跑贏香港保險業市場增幅。滙豐保險香港行政總裁文德華（Edward Moncreiffe）表示，去年業務增長強勁，主要歸功於銷售渠道大幅擴闊，預料今年業務仍能保持雙位數增長。

保險財務策劃經理增至500人

文德華出席傳媒午宴時透露，公司於銀行分行部署的保險財務策劃經理，過去兩年大增約1倍至約500名，計劃今年再增聘約100人，公司同時擴充經紀銷售渠道，令相關保費收入倍增。

滙豐保險香港首席分銷業務總監趙文彬補充指，公司近日試行於工商金融中心，向中小企及初創客提供保險產品，包括要員保險等。此外，公司近年拓展網上平台，客戶現可於網上購買4隻保險產品。以新造保單數量計，去年網上銷售的產品佔整體約2成。文德華預告，今年下半年將於網上平台推出更多產品。

滙豐保險香港首席分銷業務總監趙文彬（左）指，公司試行於工商金融中心，向中小企及初創客提供保險產品，市場反應良好。（文顥宗攝）

展望今年業務前景，文德華指出，雖然市場氣氛有所改善，但全球政經存在多項不確定性，有利保險產品銷情，年初至今公司多個銷售渠道均錄得雙位數增長，預料全年新造業務保費可保持雙位數增幅。

冀盡快推出認可扣稅延期年金

醞釀已久的自願醫保（VHIS）計劃將於4月正式出爐，文德華透露，公司較低機會於4月推出自願醫保標準計劃，但會爭取推出合資格的年金產品，現已提供數個產品供保監局審批。他解釋，退休一直是滙豐保險的發展重點，公司亦於年金市場具領導地位，故此選擇先投放資源，以盡快推出年金產品。

此外，滙豐保險去年4月，將旗下全線壽險產品的受益人定義擴至同性伴侶、祖孫、祖父母等。文德華指，此舉除了表現滙豐對新型家庭關係的支持，同時受到客戶歡迎，推出至今相關已繳保費已達約1.5億元。