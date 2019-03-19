調查指9成港人旅行會買保險　逾半最緊張保障範圍

香港人「去旅行去到盡」，可以說是旅遊保險的常客。調查顯示，有9成港人外遊時會購買旅遊保，超過53%最關注保單的保障範圍。

1成港人3年內外遊逾11次

蘇黎世保險於上月訪問500名18歲至80歲的港人，發現有64%受訪者在過去3年外遊1至5次，更有超過10%瘋狂外遊逾11次。

作為「無腳雀仔」，香港人對旅遊保險相當有要求，超過9成人認為減少受保事項限制，以及投保年齡不受限制為重要事項；86%作為父母的受訪者，期望同行兒童可獲免費受保，更有87%期望非直系親屬的子女可獲同樣保障。

調查發現，有1成港人受訪者於過去3年外遊超過11次。（視覺中國）

推新旅遊保不設年齡限制

蘇黎世保險同時宣布，推出升級版的旅遊保險計劃 「易起行」，一名18歲以下的兒童在一位成人受保人陪同下可免費獲保，毋須直系親屬關係，單次旅遊計劃亦不設年齡上限。蘇黎世保險香港首席市務總監郭慧儀解釋指，過去高齡人士外遊投保有一定難度，即使成功投保，賠償額或會被削減近半，期望新計劃可為長者及退休人士享有更大保障。

此外，該項計劃亦設多項保障，包括超過3小時航班延遲，不論原因均可獲航班啟程延誤津貼；設有因為恐怖活動而致受傷或損失的保障；提供免費馬拉松及單車團延伸保障等。

公司零售業務中心主管侯伯謙指，新計劃較公司以前的「金銀銅計劃」價格略為上調，但保障覆蓋範圍同時大增。郭慧儀又透露，近兩年公司簽發的旅遊保有所增加，全年計劃每年增幅約達1成，單次計劃增幅更達2至3成，估計今年整體仍能保持雙位數升幅。