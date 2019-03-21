【TVB業績】買星美債券中伏 　賺錢變蝕錢　 前景還看3大關鍵

滿載港人回憶的TVB﹙電視廣播，0511）上市30年首度蝕錢，主要因為手持的星美控股（0198）債券有違約風險，須減值5億元，吃掉本身的3億利潤不得止，全年更要倒蝕2億元。

但不計有關減值，TVB去年業務已見好轉，按年多賺近6,000萬元或兩成多。不過，上市以來破天荒爆出虧損，難免教投資者卻步，除了傳統電視廣播業務備受挑戰外，TVB的前景還看3大關鍵因素。

「中國梅鐸」親信入局「查數」

TVB上市以來首次蝕錢，與另一本港老牌企業國泰（0293）早年炒燶期油如出一轍，都屬於投資失誤。究竟一間電視台，何解「身痕」買入大量金融產品？

事緣，TVB在2016年10月罕有發行一批年息3.625%的5億美元（約39億港元）擔保票據，3個月後公司宣布擬斥42.09億元向股東回購最多逾3成股份。其後，回購計劃受阻，持有大量現金的TVB，終買入大量定息證券，賺取利息收入，包括於去年斥逾8億元認購星美高息債。

投資金額龐大，TVB去年籌組投資委員會，定期檢討和監察投資組合表現。（許世豪攝）

可是，星美去年9月開始停牌，公司債台高築，管理層出現大地震，還債能力成疑，無獨有偶，TVB買入另一筆國儲能源化工總值1,200萬美元（約9,360萬港元），早前已出現交叉違約，TVB亦將其分類為「其他應收款」，但未減值。

最新業績顯示，計及星美8億元債券，TVB已動用逾30億元投資不同的「金融資產」，當中涉及近24億元的定息證券組合，平均到期年收益率為5.67厘。然而，外界仍未清楚投資組合的詳情，年報只顯示分散於45個發行人，單一發行人佔總資產最多約2.7%，而去年該批定息證券共收息1.09億港元。

投資金額龐大，TVB去年籌組了投資委員會，定期檢討和監察投資組合表現。值得留意其中一名叫許濤的董事，已跟隨TVB「背後話事人」、有「中國梅鐸」之稱的黎瑞剛多年，讓人猜測黎氏派心腹入局「查數」，是希望反映對投資債券的關注，假若委員會能有效改善公司投資表現，甚至及早拆去「債彈」，TVB便可免卻一項財務煩惱，專心發展本業。

本月初公布的1月份本港零售數字，雖較去年同期升7%，但政府料仍會受外圍不確定因素影響。（iStock）

憂慮廣告業務放緩

撇除星美債券減值5億元的話，TVB全年賺3.01億元，按年上升近24%，但公司上半年賺2億元，下半年盈利其實放緩至1億元。TVB解釋，下半年業務的增長步伐受到多項因素影響，包括中美貿易糾紛、中國經濟放緩及消費意欲審慎而有所影響。

TVB去年來自廣告的收入，按年放緩1%，管理層又指今年地面電視廣播的廣告業務仍會充滿挑戰。事實上，本港經濟增長正在放緩，廣告業務表現不容樂觀。2月份公布的財政預算案，已預測香港今年GDP增長有2至3%增長，2018年增長為3%。至於本月初公布的1月份本港零售數字，雖較去年同期升7%，但政府提醒消費情緒仍受不穩定外圍環境影響。在這背景下，客戶在廣告開支方面可能會較謹慎。

不過，廣告業務也非無出路，皆因去年7月，政府宣布放寬有關產品植入式廣告的規例，TVB隨即在黃金時段節目例如《愛回家》等引入多個植入式廣告，又將《東張西望》延長至每周播足七日，可望令廣告銷售額進一步增長。

TVB前年斥資1億美元與荷里活影視製作公司Imagine Entertainment組合營公司，這間荷里活片商過往曾製作多個獲獎的電視劇和電影，圖中是獲艾美獎的美劇《24》。（網上圖片）

夥荷里活片商拍美劇

此外，TVB在前年已「播種」斥資1億美元（近8億港元）夥荷里活影視製作公司Imagine Entertainment組合營公司Imagine Tiger Television（ITT），雙方各持50%權益，共同開發和製作電視節目，在美國和國際市場發行，TVB就擁有在內地、台灣、港澳的發行、重製、分銷、播放和使用權。

根據當年雙方合作條款，TVB一年前已向合營公司出資3,333萬美元﹙2.59億港元﹚，並向其提供一筆為數6,667萬美元﹙5.2億港元﹚的貸款，年息12厘，而Imagine則以實物出資，負責製作部分。有鑑Imagine過往戰績彪炳，製作的電影和電視劇囊括十個奧斯卡獎及四十個艾美獎，包括奧斯卡最佳影片《有你終生美麗》，獲艾美獎的美劇《24》等，合作還是值得憧憬。

只不過，TVB投資逾8億元也不是一筆小數目，而合營公司去年虧損擴大至1.1億元﹙包括向TVB支付6,000多萬元的利息開支﹚，如果合營公司遲遲未能「開花結果」，隨時反過來成為蠶食盈利的一份子。