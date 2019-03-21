TVB內地業務爆發　佔收入近2成　合拍劇助「踩過界」「再創世紀」

電視廣播（0511，TVB）昨夜公布業績，去年全年由盈轉虧，不過如果不計算債券減值的部分，去年實際純利約3.01億元，表現尚算「過得去」。近年TVB翡翠台晚上黃金時段逐漸被內地劇集主導，先有中港兩地爆紅的《延禧攻略》，再有以原班人馬製作的《皓鑭傳》。黃金時段被內地劇相繼雄霸，加上「7點時段」已長期成為內地劇的天下，驟眼看來，TVB的自家劇似乎已被打得「無埞企」。

《宮心計2深宮計》於內地3個月內錄得30億點擊率。（資料圖片）

合拍劇收入大增六成

TVB本地製作表面上節節敗退，但翻查業績報告，公司卻其實藉由《宮心計2深宮計》、《飛虎之潛行極戰》等合拍劇悄悄反攻內地，去年聯合製作劇集收入按年大升61%到2.98億元，帶動內地業務收入上升38%至7.33億元。內地收入佔TVB總收入增至16%，或成TVB扭虧為盈的一大「秘密武器」。

所謂的合拍劇，是指由中港影視公司聯手製作的劇集，通常「卡士」較自製劇強勁，部分會雲集中港兩地演員。去年TVB共有4齣合拍劇，包括《宮心計2深宮計》、《飛虎之潛行極戰》、《守護神之保險調查》及《再創世紀》，早前則有《踩過界》、《使徒行者2》等代表作，合作夥伴包括騰訊、愛奇藝等內地大型視頻平台。由於在內地收視報捷，TVB行政總裁李寶安預告將會「添食」，今年將有另外6齣合拍劇，包括騰訊合作拍攝的《衝上雲霄2020》、新劇《鐵探》等。

《飛虎之潛行極戰》在內地點擊率突破45億。（劇照）

飛虎極戰內地狂收45億點擊

不過TVB去年4套中港合拍劇，收視其實只屬好壞參半，其中苗僑偉、吳卓羲、黃宗澤「擔正」主演的《飛虎之潛行極戰》，在內地上架半年，突破45億點擊，超越《使徒行者2》成為內地網上「最收得」的港劇。

份屬TVB拿手好戲的宮鬥劇《宮心計2深宮計》，去年屢傳遭到禁播，但順利上架後3個月內仍錄得30億點擊。兩者點擊率雖然與《延禧攻略》的過百億點擊「蚊髀同牛髀」，但已屬近年港劇於內地市場的代表作。至於「神劇」《創世紀》的續集《再創世紀》收視則相對慘淡，有顧問公司指該劇內地點擊量僅約2,000萬。

經典劇添食成主要策略

從TVB的一系列合拍劇，不難看出公司的套路，不外乎是將《創世紀》、《宮心計》等經典港劇「添食」拍續集，藉此吸引有「集體回憶」的內地觀眾回巢，當中包括2017年推出的《使徒行者2》，以及有望年內推出的《衝上雲霄2020》。

然而《再創世紀》在中港兩地均收視插水，反映這套「舊瓶新酒」戰略絕非萬試萬靈，而，《飛虎》、《守護神》雖屬新劇，但亦離不開警匪、職業、鬥爭三類TVB傳統劇種，題材略顯單調。

《踩過界》在內地反應不俗。（網上圖片）

港味濃《踩過界》內地爆出

反觀2017年全新劇《踩過界》於內地異軍突起、叫好又叫座，顯示內地觀眾對保留「港味」的創新題材或更受落。若TVB製作合拍劇時過份「食老本」，甚至為遷就內地口味而喪失貼地「港味」，或會反而兩邊不討好，既令本地觀眾失去代入感，又無法吸引內地觀眾。

但由於TVB採取「你出豉油，我出雞」的合作策略，公司只負責「度劇本」及製作，內地拍擋則負責提供資金，並買斷影片播放權。故此不論點擊率高低，對TVB均「富貴有如浮雲」，不能直接從中賺取一分一毫。箇中原因，公司未有明言，但估計好處是TVB不需擔心劇集收視不佳，甚或內地審批出現阻滯，事關酬勞早已「袋袋平安」，但同時公司亦無法受益於劇集「爆紅」帶來的相關收入。

基於本地免費電視市場發展空間相對有限，中港合拍劇或會成為TVB的重要增長點。至於TVB能否藉合拍劇「再創世紀」，甚至反攻內地？就要視乎公司拍劇的創新能力，以及能否向內地合作夥伴爭取到較有利的合同條件，以在合拍劇熱潮中「分一杯羹」。