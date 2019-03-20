調查:中美貿易戰影響亞洲企業信心　徘徊近三年低點

有調查指出，中美貿易糾紛持續，雖然雙方正進行談判，並已暫停貿易戰升級，惟最新一輪談判結果遲遲未弋出爐，致第一季度亞洲企業信心處於近三年低點，令本已處於下行通道的全球經嘯雪上加霜。

《路透》報道，國際新聞通訊社湯森路透(Thomson Reuters)及歐洲工商管理學院(INSEAD)於3月初進行的「亞洲企業景氣指數」調查，訪問了11個亞太國家，共100家各領域企業，數據顯示，截至3月的季度，企業信心徘徊近3年低點，維持與去年第四季的63，而去年第3季則為近3年低點的58。

數據若超過50，意味著樂觀者數量多過悲觀者，表明亞洲企業預計全球不會立即陷入衰退，但最新指數仍是2008-2009年全球金融危機後經濟開始復蘇以來的表現最差的五個季度數據之一，顯示目前企業都十分謹慎。受訪企業連續第三季將全球貿易戰列為最大業務風險，但領先幅度略為縮小。利率上升躍居為第二大風險，超越中國經濟放緩因子。

INSEAD駐新加坡的經濟學教授Antonio Fatas指，「（中美貿易談判）情況並未變得更糟，但很多不確定因素促使企業保持觀望模式」，「某一周，情況看起來很有希望，然後下一周又看似陷入僵局，所以觀望態度很濃厚」，他稱不確定性迫使企業暫緩投資決定。

IMF等機構已預測全球經濟放緩

包括國際貨幣基金組織(IMF)和經濟合作暨發展組織(OECD)在內的國際機構已表示，貿易緊張局勢若得不到解決，恐導致已處於下行趨勢的全球經濟進一步放緩。中國、日本和韓國等亞洲地區出口大國的上月出口均下降，中國和韓國的海外銷售遭遇約3年來最大年度降幅。